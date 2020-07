Eisenstangen in Getreidefeld: Zwei Mähdrescher beschädigt

Sie richten massiven Schaden an: Eisenteile, die in Getreide- oder Maisfeldern deponiert werden. Gelangen sie in den Mähdrescher oder Häcksler, kann hoher Sachschaden entstehen. Außerdem könnten die Metallteile herumfliegen und so auch den Fahrer gefährden. In Gerolzhofen und in Sulzheim im Landkreis Schweinfurt wurden nun fast zeitgleich zwei Mähdrescher durch Eisenstangen in Getreidefeldern beschädigt.

Eisenstangen laut Polizei offenbar vorsätzlich deponiert

Die Polizei geht davon aus, dass die Eisenstangen in den Getreidefeldern vorsätzlich deponiert wurden. Verletzt wurde niemand. Bei den Mähdreschern entstanden aber jeweils Schäden im vierstelligen Bereich. Auffällig ist an der Geschichte, dass ein Landwirt aus Gerolzhofen und ein Landwirt aus Sulzheim die vermeintliche Sabotage am selben Tag und fast zeitgleich bei der Polizei meldeten.

Ähnliche Sabotage-Fälle aus dem Jahr 2018

Jetzt prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Fällen aus dem Jahr 2018 gibt. Damals gab es in derselben Region insgesamt elf Fälle, bei denen Schrauben und andere Metallteile an Maisstauden befestigt wurden. Schon damals bestand die Gefahr, dass sich die Metallteile, die in den Häcksler geraten, in Geschosse verwandeln und die Fahrerkabine durchschlagen könnten. Der Sachschaden belief sich auch hier auf mehrere zehntausend Euro. Die Täter wurden nicht gefasst.