Eisenstange als Mordwaffe: Prozessauftakt im Fall Sophia

Er soll Sophia in seine Gewalt gebracht, gefesselt und durch Schläge auf den Kopf mit einer Eisenstange getötet haben – und das alles, um eine andere Straftat zu verdecken. Ein 1977 geborener Marokkaner steht seit heute Vormittag wegen Mordes an der 28-jährigen Amberger Studentin vor dem Bayreuther Landgericht. Unter großem Medieninteresse und unter Anwesenheit eines Dolmetschers wurde die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bayreuth soeben verlesen. Demnach klagt die Staatsanwaltschaft den Fernfahrer an, Sophia im Sommer 2018 ermordet zu haben, um eine andere Straftat an ihr zu vertuschen.

Familie gekennzeichnet von Schmerz und Trauer

Im Gerichtsaal herrscht eine beklemmende Atmosphäre als der angeklagte 41-jährige Marokkaner den Raum betritt. Die Eltern von Sophia und ihr Bruder wagen anfangs kaum einen Blick auf den mutmaßlichen Mörder von Sophia. Die Familie ist gezeichnet von Schmerz und Trauer. Im Gerichtssaal sind auch rund 20 Freunde von Sophia anwesend, die vor Prozessbeginn mit einer Schweigeminute an Sophia erinnerten. "Es ist sehr schwer für die Familie, sie sind auch schon sehr aufgewühlt, sie haben letztes Jahr schon eine riesige Belastung gehabt und jetzt wird das Ganze nochmal hochgespielt", so der Anwalt der Eltern vor Prozessbeginn zum BR.

Sexualisiertes Verhalten des Angeklagten

Sophia wollte am 14.06.2018 nach Amberg trampen, sie stieg gegen 18.15 Uhr an der Raststätte Schkeuditzer Kreuz an der A9 in Sachsen in den Lkw des angeklagten Fernfahrers. Dieser wollte sie laut Anklageschrift bis nach Lauf an der Pegnitz mitnehmen. Was erst jetzt bekannt wurde: Der Marokkaner soll durch Masturbieren und Voyeurismus in seinem Führerhaus aufgefallen sein. Und das, so die Anklage, sexuell erregt gewesen sein. Und das am Tag, bevor - und auch am Tag selbst, als der Marokkaner auf Sophia traf. Gemeinsam verließen Sophia und der Fernfahrer den Rastplatz nahe Leipzig Richtung Nürnberg. Nach etwa zwei Stunden Fahrt hielt der Lkw am Parkplatz Sperbes zwischen Pegnitz und Lauf.

Sophia mit Eisenstange getötet

Vermutlich während dieser Standzeit wurde der Fernfahrer – so die Anklage – sexuell übergriffig und verging sich an der Studentin. Er fesselte Sophia schließlich, um zu verhindern, dass sie den Lkw verlassen und ihn anzeigen könnte. Schließlich tötete er die junge Frau durch mindestens zwei Kopf-Schläge mit einer Eisenstange oder einem Eisenschlüssel. Dass die Schläge tödlich sein können, sei dem Angeklagten bewusst gewesen, so die Staatsanwältin. Die 28-Jährige erlitt ein Schädel Hirntrauma mit einer Vielzahl von komplexen Brüchen. Sie verstarb innerhalb kürzester Zeit am Versagen des zentralen Nervensystems. Unklar ist, ob der Mann Sophia unmittelbar nach dem angeblichen sexuellen Übergriff getötet hat, also auf dem Parkplatz Sperbes, oder erst später.

Angeklagter ist aussagebereit

Der 41-jährige Angeklagte zeigte sich nach dem Verlesen der Anklageschrift aussagebereit, er will auf Fragen antworten. Für den Prozess sind zwölf Verhandlungstage angesetzt, 17 Zeugen sind geladen. Zudem sind zwei Sachverständige aus dem Gebiet der forensischen Psychiatrie und der Rechtsmedizin anwesend. Außerdem ist ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamts München geladen. Sie alle werden im Rahmen der Beweisaufnahme vor Ort Angaben machen. Es ist auch eine umfassende und aufwendige Videovernehmung mit Zeugen in Spanien beabsichtigt. "Die Beweisaufnahme wird sicherlich nicht einfach, auf jeden Fall umfangreich werden," so Gerichtssprecher Clemens Haseloff im Gespräch mit dem BR.