Staatsanwaltschaft klagt Zeugen im Eisenheim-Prozess an

Abgezeichnet hat sich diese Anklageerhebung bereits im Herbst 2021, nun ist sie Realität geworden. Ein 24-Jähriger muss sich vor Gericht wegen Falschaussage verantworten. Das bestätigte die Würzburger Staatsanwaltschaft gegenüber BR24. Er hatte im sogenannten Eisenheim-Prozess Angaben gemacht, die denen einer anderen Zeugin widersprachen.

Angebliche Erinnerungslücken wegen Cannabis-Konsum

So behauptete er unter anderem von dem Unfall in Eisenheim (Landkreis Würzburg), der im April 2017 die 20-jährige Theresa Stahl das Leben kostete, erst im Jahr 2019 überhaupt erfahren zu haben. Eine spätere Zeugin gab jedoch an, dass der nun Angeklagte ihr bereits 2017 auf einer Party Details zu dem Unfall erzählt habe. Der 24-Jährige wollte sich damals mit Erinnerungslücken aufgrund von regelmäßigem Cannabis-Konsum herausreden.

Schon damals kündigte der Staatsanwalt ein Verfahren an und ließ das Handy des nun Angeklagten sicherstellen. "Ich bin mir zu 1.000.000 Prozent sicher, dass ich erst zwei Jahre nach dem Unfall von dem Unfall erfahren habe [...]. Ich habe erstmals im Jahre 2019, zur Sommerzeit, es war noch warm, von der Beteiligung von Niclas H. an dem Unfall erfahren", sagte er damals im Prozess, was aus Sicht der Staatsanwaltschaft Würzburg eine bewusste Falschaussage war. Daher nun die Anklage.

Bundesweites Aufsehen für Eisenheim-Prozess

Eine spätere Zeugin gab bereits im Prozess an, dass der nun Angeklagte ihr bereits 2017 auf einer Party Details zu dem Unfall erzählt habe. Der 24-jährige versuchte sich schließlich mit Erinnerungslücken aufgrund von regelmäßigem Cannabis-Konsum herauszureden.

Der sogenannte Eisenheim-Prozess hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Grund war vor allem, dass der stark betrunkene 18-jährige Fahrer des Autos, das Theresa Stahl überfuhr, nur zu einer Geldauflage verurteilt wurde. Der Prozess ging schließlich in Berufung und der Fahrer wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Mitfahrer in seinem Auto erhielten Geldstrafen. Wann der Prozess wegen der Falschaussage startet ist noch unklar.