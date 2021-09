Eisenheim-Prozess in Würzburg: Angeklagte sagen nicht erneut aus

Bei dem in Würzburg wieder aufgenommenen Berufungsprozess um eine Trunkenheitsfahrt im April 2017 sind nach anfänglichen Diskussionen der Kammer mit den Verteidigern bereits erste Zeugen vernommen worden. Neue Erkenntnisse gab es allerdings bislang nicht - auch deshalb, weil die vier Angeklagten im Verfahren keine weiteren Aussagen machen wollen, so die Stellungnahmen der jeweiligen Verteidiger. Sie hätten bereits am Amtsgericht 2019 und 2020 umfassende Aussagen gemacht.

"Mein Mandant ist psychisch stark belastet, hat nach bestem Wissen und Gewissen alles geschildert und will aktuell nichts weiter dazu sagen", so Hans-Jochen Schrepfer, Anwalt des Hauptangeklagten. Angeklagt sind vier junge Männer, die eine damals 20-jährige Fußgängerin erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen haben sollen - auf dem Heimweg von einem Weinfest in Untereisenheim im Landkreis Würzburg. Der damals 18-jährige Fahranfänger hatte zum Tatzeitpunkt 3,3 Promille im Blut. Die Fußgängerin starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Vorschlag des Richters abgelehnt

Für den vorsitzenden Richter Michael Schaller ist es kein einfacher Prozess: Er hat ihn erst jetzt übernommen, war also 2019 und 2020 nicht beteiligt. Anhand der Protokolle könne er sich zwar ein Bild machen, sagte er, aber hilfreicher seien die Aussagen der vier Angeklagten vor Gericht. Auch der Staatsanwalt legte den Angeklagten und ihren Anwälten nahe, das zu überdenken: "Klar, Sie haben bereits umfassende Aussagen gemacht. Juristisch sind Sie selbstverständlich nicht verpflichtet. Aber moralisch stünde es Ihnen nicht schlecht", so die Staatsanwaltschaft.

Eine Diskussion entfachte außerdem der Vorschlag Schallers, das Urteil aus erster Instanz gegen die beiden Angeklagten, die als Mitfahrer auf der Rückbank des Unfallfahrzeugs gesessen hätten, als rechtskräftig anzuerkennen und die beiden Männer als Zeugen zu laden. "Das ist es doch, was wir alle wollen: Der Wahrheit so nah wie möglich kommen", sagte Schaller. Die Prozessbeteiligten konnten sich auf diesen Vorschlag bislang nicht einigen.

Freund der Verstorbenen musste Unfall mit ansehen

Als erster Zeuge wurde der Freund der verstorbenen 20-Jährigen vernommen. Er schilderte wie schon im ersten Prozess 2019 jedes Detail der Unfallnacht. Sie waren gemeinsam auf dem Heimweg von einer Party in Würzburg, ein Freund hatte sie auf der unbeleuchteten Straße aus dem Auto gelassen. Die letzten paar hundert Meter wollten sie zu Fuß gehen. Der damalige Freund sagte aus, er habe den von hinten kommenden Golf nur aus dem Augenwinkel gesehen, "aggressiv" sei er gefahren. 30 Meter vor ihm: Seine Freundin, die bei einem Schlenker des Golfs erfasst und ins anliegende Feld geschleudert wurde.

Urteil in erster Instanz sorgte für Unverständnis

Beim Urteil in erster Instanz im September 2018 hatte das Gericht den Fahrer zu einer Geldauflage nach Jugendstrafrecht verurteilt. Der Schuldspruch: fahrlässige Trunkenheit. Nicht nur Teile der Öffentlichkeit waren entsetzt, auch die Nebenklage, der Vater der Getöteten und die Staatsanwaltschaft, die in Berufung ging, um ein härteres Urteil zu erreichen.

Ermittlungsansätze gegen Beifahrer

Im September 2020 dann wurde der Berufungsprozess aufgenommen - jedoch nach nur zwei Verhandlungstagen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der Grund: Am letzten Verhandlungstag waren weitere Informationen ans Licht gekommen; Ermittlungsansätze, denen das Gericht nachzugehen entschied. Es stellte sich die Frage, ob der Fahrer im April 2017 volltrunken Schlangenlinien gefahren war und die 20-jährige Fußgängerin am Straßenrand dabei zufällig erwischte, oder ob der Beifahrer den Fahrer dazu angestachelt hatte, auf die junge Frau zuzufahren. Gegen den Fahrer wurde damals ein Haftbefehl wegen Mordes (18.9.2020) erlassen, der aber gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt wurde. Auch der Beifahrer war zeitweise inhaftiert. Dieser Haftbefehl wurde aber auf eine Haftbeschwerde hin wieder aufgehoben.

Berufungsprozess: Fahrlässige Tötung

Wie die Staatsanwaltschaft auf BR-Nachfrage mitteilt, hat sich der Mordverdacht nicht erhärtet. Es handele sich nach wie vor um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung, dem im jetzt von vorne beginnenden Berufungsprozess nachgegangen werde. Sieben Verhandlungstermine sind bis Ende Oktober angesetzt. Ob das reicht? Der Anwalt des Hauptangeklagten Hans-Jochen Schrepfer ist skeptisch: "So eine außergewöhnliche Fallkonstellation hatte ich noch nie. Und das, obwohl ich seit 20 Jahren als Pflichtverteidiger arbeite." Es müssten erneut alle Zeugen geladen und gehört werden. Für seinen Mandanten sei die Situation extrem belastend. "Er kann ja gar nicht abschließen und leidet stark unter der Entwicklung."

Wiederaufnahme des Prozesses - große Belastung

Auch für den Vater der Getöteten sei die Wiederaufnahme des Berufungsprozesses eine enorme Belastung, sagt dessen Anwalt Philipp Schulz-Merkel. Er wolle Klarheit darüber, was tatsächlich in der Nacht im April 2017 passiert sei. "Ich befürchte aber, dass die Gruppe weiter nicht damit rausrücken wird. Mal schauen, ob wir die knacken können." An den beiden Verhandlungstagen im September 2020 blieben viele Fakten unaufgeklärt: Die vier Angeklagten hatten große Erinnerungslücken.