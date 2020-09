Eisenheim-Prozess: Gutachter hält Fahrer doch für schuldfähig

Am Landgericht Würzburg hatte im Berufungsprozess um einen tödlichen Unfall bei Untereisenheim einer der beiden psychiatrischen Sachverständigen das Wort und für eine Überraschung gesorgt. Denn der Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt doch schuldfähig gewesen sein könnte - entgegen seines Gutachtens im erstinstanzlichen Prozess. Im Oktober 2019 hatte das Gutachten dem Fahrer des Unfallautos Schuldunfähigkeit attestiert und so für eine Verurteilung wegen fahrlässigen Vollrauschs gesorgt.

Rechtsanwalt Philipp Schulz-Merkel, der den Vater des Unfallopfers in der Nebenklage vertritt, sagte dem BR zu der Entwicklung:

"Nachdem der Gutachter die Rettungssanitäter und den Notarzt gehört hat, kommt der Gutachter nun also zu einem ganz anderen Ergebnis als in erster Instanz, nämlich dass er eine Schuldunfähigkeit eher verneint. Für uns ist das ein Erfolg, dass die Widersprüche, die wir gesehen haben, nun wohl aufgelöst werden. Für uns heißt das, dass nun eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung erfolgen muss." Philipp Schulz-Merkel, Anwalt von Ronald Stahl

Nun bleibt abzuwarten, zu welchem Ergebnis der zweite Sachverständige in seinem Gutachten kommen wird. Dieses wird beim nächsten Prozesstermin am 24. September im Fokus stehen.

Behandelnder Notarzt: Angeklagter steuerungsfähig

Vor dem Gutachter sagten zwei Zeugen aus: Eine Unfallsanitäterin und der Notarzt, die beide den Fahrer medizinisch versorgten, nachdem dieser sein Auto nach dem tödlichen Zusammenstoß in einen Straßengraben manövriert hatte. Die Aussagen der beiden Ersthelfer deckten sich: "Der Patient war nicht bewusstlos, sondern steuerungsfähig, er konnte gehen, wenn auch nur torkelnd", so der Notarzt. Den Denkablauf – eines von vielen Kriterien, die bei der medizinischen Erstversorgung überprüft werden – bezeichnete er als "sprunghaft", also inhaltlich nicht konsequent.

Der Patient, also der angeklagte Fahrer, habe angegeben, nicht zu wissen, was passiert ist, wie es dazu gekommen war, dass er im Straßengraben landete. Der Angeklagte beteuerte allerdings damals auf Fragen des Notarztes hin, dass er nicht gefahren sei.

War der Angeklagte schuldfähig - und der Vollrausch vorsätzlich?

Der Richter wies nochmals eindringlich darauf hin, dass die Schilderung der Rettungskräfte zum Zustand des Angeklagten entscheidend sein könne für die Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen, inwiefern der Angeklagte nun doch als voll schuldfähig gelte oder nicht. Mittelpunkt der Verhandlung sind daher die zwei Gutachten zur Schuldfähigkeit des Hauptangeklagten. Danach könnte laut Richter auch eine Verurteilung wegen vorsätzlichen Vollrausches in Betracht kommen. Der Strafrahmen sei dabei der gleiche wie im Falle der fahrlässigen Tötung, die Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern.

Angeklagter will versucht haben, Fahrer zum Anhalten zu bringen

Der erste vom Richter befragte Angeklagte konnte sich dann angeblich nicht mehr an viele Details der Unfallnacht erinnern. Er sei zum ersten Mal in Untereisenheim gewesen, habe auf dem Weinfest etwa drei Liter Wein getrunken. Eigentlich sei geplant gewesen, bei der Großmutter des anderen Angeklagten zu übernachten, die in Untereisenheim wohne.

"Die Fahrt war nicht beabsichtigt gewesen - aber plötzlich fuhren wir auch schon", so der Angeklagte. Er habe versucht, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, ihm eine Backpfeife verpasst. Als der nicht reagierte, habe er selbst "Angst um mein eigenes Leben gehabt". Nach dem Unfall habe der Fahrer kurz angehalten, was die Mitfahrer genutzt hätten, um schnell aus dem Auto auszusteigen. Zunächst habe man vereinbart, eine falsche Aussage zu tätigen, dass alle direkt nach Hause gelaufen seien, habe sich dann aber für die Wahrheit entschieden.

20-jährige Fußgängerin von Auto erfasst – Fahrer begeht Fahrerflucht

Im April 2017 hat ein damals 18-jähriger Fahranfänger eine 20-jährige Fußgängerin erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen. Er war auf dem Heimweg von einem Weinfest und hatte fast 2,9 Promille Alkohol im Blut. Die 20-Jährige starb wenige Tage später an den Folgen der schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Kaltenhausen-Untereisenheim im Landkreis Würzburg.

Das Fahrzeug des 18-Jährigen wurde in der nächsten Ortschaft samt Fahrer in einem Straßengraben gefunden - die drei ebenfalls alkoholisierten Mitfahrer waren nach dem Unfall in Untereisenheim ausgestiegen. Der junge Mann blieb nahezu unverletzt, konnte sich aber nicht selbst aus seinem Auto befreien.

Unfallfahrer 2019 zu Geldstrafe und Fahrverbot verurteilt

Das Urteil in erster Instanz im Oktober 2019 lautete: 5.000 Euro Geldstrafe und ein Jahr Fahrverbot wegen fahrlässigen Vollrauschs. Dem Angeklagten wurde in einem Gutachten attestiert, wegen des Vollrauschs – fast drei Promille – zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte noch am Tag der Urteilsverkündung im Oktober 2019 Berufung eingelegt. Die anderen Insassen des Autos wurden im ersten Prozess wegen unterlassener Hilfeleistung zu Geldstrafen von 2.000, 1.500 und 1.000 Euro verurteilt. Alle vier Angeklagten hatten sich während des Prozesses entschuldigt.