Eisenheim-Prozess: Die schwierige Suche nach der Wahrheit

Ob sich die Wahrheit über die tödliche Trunkenheitsfahrt in Untereisennheim je herausfinden lässt? Seit heute zeichnet sich zumindest ab: Auch an den bislang geplanten sieben Verhandlungstagen im nun fortgesetzten Berufungsprozess dürfte die Wahrheitsfindung schwierig werden. Nun am Freitag waren drei Zeugen am Landgericht Würzburg geladen. Zwei Männer und eine Frau. Bei letzterer handelt es sich um jene Zeugin, die sich vor etwa einem Jahr bei der Polizei gemeldet hatte. Sie will erfahren haben, dass einer der Autoinsassen den Fahrer vor der Tat angestachelt haben soll.

Bekannter der vier Angeklagten sagt aus

Zunächst geladen war jedoch ein Zeuge aus Würzburg. Es handelt sich um einen Bekannten der vier Männer, die im April 2017 betrunken in dem Auto saßen, das die 20-jährige Theresa Stahl erfasst hat. Fast zwei Stunden lang sprach er von seinem Verhältnis zu den Angeklagten. Davon was er weiß – oder besser gesagt: nicht weiß. Sein Verhältnis zu den Angeklagten beschrieb er als eher flüchtig. Gelegentlich hätten sie gemeinsam gefeiert. Das Gericht vermerkte im Protokoll: Der Zeuge hätte erst 2019 von dem Unfall mitbekommen. "Eine Million Prozent sicher" sei er sich da, sagt der 24-Jährige. Diese und andere Aussagen könnten ihm nun zum Verhängnis werden.

Staatsanwalt leitet Verfahren wegen Falschaussage ein

Denn bei dem Zeugen aus Würzburg handelt es sich vermutlich um einen der wichtigsten im gesamten Prozess. Er soll auf einer Party 2017 von einem der Angeklagten erfahren haben, was in der Tatnacht wirklich passiert ist. Das zumindest schilderte die Zeugin, die an diesem Prozesstag zu einem späteren Zeitpunkt geladen war. Vor Gericht wollte sich der Freund der vier Beschuldigten jedoch an auffallend wenig Details erinnern. Möglicherweise hätte er wegen seines regelmäßigen Cannabis-Konsums Erinnerungslücken, schilderte er.

"Absoluter Schwachsinn", sagte Philipp Schulz-Merkel über die Ausführungen. Er vertritt als Anwalt der Nebenklage die Familie Theresa Stahls. Zu einem ähnlichen Schluss kam auch Staatsanwalt Ingo Krist. Er leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage ein. Noch im Gerichtssaal stellten die Beamten das Mobiltelefon des Zeugen sicher.