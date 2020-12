Eisenheim: Fehlerhafte Wahl muss nicht wiederholt werden

Erleichterung herrscht bei den Verantwortlichen in Eisenheim: Die fehlerhafte Gemeinderatswahl muss nicht wiederholt werden. Das Verwaltungsgericht Würzburg hat am Mittwoch entschieden und auch gleich verkündet, dass die durch das Landratsamt erfolgte Ungültigkeitserklärung aufgehoben ist. Die Gemeinde Eisenheim hat also erfolgreich gegen diese Erklärung geklagt.

Mehrere Formfehler im Vorfeld der Wahl

Trotz des Urteils bleibt unstrittig, dass im Vorfeld der Eisenheimer Wahl am 15. März 2020 mehrere Formfehler passiert sind. Zum einen fehlten beim Wahlvorschlag der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Eisenheim die notwendigen zehn Unterstützungsunterschriften. Außerdem war der in Eisenheim berufene Wahlleiter zugleich Mitglied der Freien Wählergemeinschaft und hatte auch die Aufstellungsversammlung der FWG geleitet.

Alleine dieser Umstand, so die Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts, hätte ausgereicht, um die Eisenheimer Gemeindewahl als formal unzulässig einzustufen. Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde hätte dies nach Auffassung des Gericht auch zeitnah bemerken müssen.

Überprüfung der Wahl erfolgte erst im Herbst

Tatsächlich fiel die Wahlpanne aber erst bei einer Nachkontrolle auf, noch dazu erst nach der üblichen Frist von vier Monaten, innerhalb derer laut Landeswahlgesetz eine Prüfung des Wahlergebnisses normalerweise erfolgen muss. Wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie hatte das Würzburger Landratsamt zunächst auf eine Überprüfung der Gemeinderatswahlen verzichtet. Erst nach einer Aufforderung durch die Regierung von Unterfranken wurde dies dann stichprobenartig nachgeholt. Dazu hatte das Landratsamt eigens die Frist für die Überprüfung der Wahlunterlagen bis zum 30. September 2020 verlängert.

Fristverlängerung durch Landratsamt war rechtswidrig

Wie die Sprecherin des Würzburger Verwaltungsgerichts, Richterin Carolin Opel, dem BR erläutert hat, habe eben diese Fristverlängerung seitens des Landratsamts dazu geführt, dass die Ungültigkeitserklärung der Wahl rechtswidrig sei. Denn die Möglichkeit der Fristverlängerung sei "restriktiv auszulegen", so Opel. Es müsse "objektiver Ermittlungsbedarf" bestehen, um eine Fristverlängerung zu begründen.

Im Fall der Eisenheimer Gemeinderatswahl sei der Fall aber eigentlich klar gewesen. Die Wahl sei fehlerhaft gewesen, da hätte das Landratsamt nicht mehr über Monate hinweg ermitteln müssen. Deshalb sei die Frist "fälschlicherweise verlängert" worden, so Richterin Opel.

Erleichterung bei Eisenheims Bürgermeister

In gewisser Weise profitiert also die Gemeinde Eisenheim davon, dass auch das Würzburger Landratsamt einen Fehler gemacht hat. Von Triumphgefühlen oder Schadenfreude ist bei Eisenheims Bürgermeister Christian Holzinger (parteilos) aber nichts zu spüren. Stattdessen nehme er das Urteil "mit Demut hin", sagte Holzinger dem BR. Es seien Fehler in Eisenheim passiert und das sei sehr bedauerlich.

Vor allem aber ist der Bürgermeister erleichtert. "Es wäre doch ein ziemlicher Aufwand gewesen, bis 14. März nächsten Jahres eine Nachwahl zu organisieren." Jetzt könne der Gemeinderat "in Ruhe weiterarbeiten".

Würzburger Landratsamt geht nicht in Berufung

Mit dem nun verkündeten Urteil bleibt das Wahlergebnis in Eisenheim also bestehen. Der Würzburger Landrat Thomas Ebert hatte bereits im Vorfeld der Verhandlung angekündigt, auf Rechtsmittel zu verzichten, wenn die Wahl doch für gültig erklärt werden sollte.