04.01.2019, 08:36 Uhr

Eisenbichler vor dem großen Sprung

Bei der Vierschanzentournee steht Markus Eisenbichler auf einem sensationellen zweiten Platz. Damit hat der Siegsdorfer heute in Innsbruck Chancen auf den Gesamtsieg. Die Vorfreude und die Spannung sind also groß in seiner Heimatgemeinde.