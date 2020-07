Eisenbach: Everest-Challenge mit dem Rennrad geschafft

Extrem-Radler Marcus Marquart hat es geschafft: "Um 19.56 Uhr habe ich die 98. Auffahrt und damit die 8848 Höhenmeter erfolgreich absolviert", so Marquart zum BR. Start der sogenannten Everest-Challenge war am Sonntagmorgen um fünf Uhr gewesen. Der Plan, in den kühlen Morgenstunden flott Höhenmeter zu sammeln, sei aufgegangen, so Marquart. Bereits nach vier Stunden war ein Drittel der Strecke geschafft.

Freunde, Bekannte und Sportler motivierten

Dass es so nicht weitergehen würde, war dem 29-Jährigen allerdings schon im Vorfeld klar und es kam auch so. Nach einer 20-minütigen Mittagspause stiegen die Temperaturen immer weiter an und die Runden-Zeiten ebenso. Allerdings motivierten Freunde, Bekannte und sogar spontan hinzugekommene Rennradfahrer den Hobbysportler. Manche begleiteten ihn eine oder mehrere Runden. Ein Radfahrer blieb ihm sogar 15 Runden lang treu. "Die Anwohner hatten es sich entlang der Strecke in ihrem Hof oder auf dem Balkon bequem gemacht, andere hatten ihren Sonntagsspaziergang oder ihre Radtour mit einem Besuch an der Strecke verbunden", erzählt Marquart.

Geld für örtliche Vereine gesammelt

Für zehn Euro Spendeneinsatz konnte man auf Marquarts Ziel-Zeit wetten. „Durch die Tipps sind insgesamt rund 3.300 Euro zusammengekommen“, so der Hobby-Rennradler. Die Hälfte der Spenden gehe zu gleichen Teilen an die Jugendarbeit des örtlichen Wasser- und Bodenverbands und an Sportverein TSV Olympia Eisenbach. Die andere Hälfte soll der Verein "Mission in der Einen Welt Eisenbach" erhalten.

Idee durch ausgefallenes Mirabellenfest

Normalerweise würde am dritten Juli-Wochenende auf der Eisenbacher "Hardt" das Mirabellenfest stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest abgesagt. Dadurch kam Marcus Marquart die Idee die Everest Challenge an der "Hardt" zu wagen. "Es war sicher kein Ersatz für das ausgefallene Mirabellenfest, aber dennoch ein tolles Event, dass unter den Corona-Auflagen möglich war", so Marquart.

Bereits zweite Rad-Wette

Eine Wiederholung ist nicht geplant. "Die Everest-Challenge kann von der To-Do-Liste gestrichen werden. Mir wird schon wieder eine neue Herausforderung einfallen", so der Hobbysportler. Bereits 2016 hatte Marcus Marquart eine Rad-Wette gestartet. Er wolle in 24 Stunden einmal durch das gesamte Bistum Würzburg radeln. Damals ist er an der 500 Kilometer langen Strecke gescheitert, da er sich wund gefahren hatte.