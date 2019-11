Eisbahn eröffnet auf Marktplatz in Bad Neustadt

Bis zu 50.000 Besucher kamen letztes Jahr in den acht Wochen der Saison. In der Almhütte mit beheizter Terrasse können sich die Besucher nach dem Schlittschuhlaufen aufwärmen und eine kleine Auswahl an Schmankerl genießen. Die Eishalle mitten im Herzen der Stadt soll vor allem auch der Innenstadtbelebung dienen, so der Vorsitzende des Stadtmarketing Vereins Manfred Griebel.

Offen bis Dreikönig

Der Erfolg der letzten Jahre zeige, dass das Konzept funktioniert. Neben einem Musik- und Unterhaltungsprogramm in der Almhütte und auf der überdachten Eisfläche finden dort zahlreiche Aktionen, wie zum Beispiel Verlosungen statt. Die Eisbahn ist täglich bis zum 06.01.2020 geöffnet.