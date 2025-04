Nach tödlichem Surf-Unglück – Wasser im Eisbach wird abgesenkt

Der Tod einer Surferin nach einem Unfall an der Eisbachwelle in München ist nach wie vor ein großes Thema in der Stadt; die Surferszene steht noch immer unter Schock. Die 33-Jährige ist eine Woche nach dem Unglück in einer Klinik gestorben. Heute nun suchen Experten im Eisbach nach der Ursache des Unglücks. Das Wasser ist abgesenkt worden, um den Grund des Bachs auf Hindernisse zu prüfen.

Was war die Ursache des Unglücks?

Auch eine Woche nach dem Unfall ist die genaue Ursache des Unglücks nicht klar. Soweit bisher bekannt, hat sich die am Knöchel der Surferin befestigte Sicherheitsleine am Grund des Eisbachs verhakt. Die Frau konnte sich wegen der starken Strömung nicht selbst befreien. Auch andere Surfer scheiterten. Erst Feuerwehrleute konnten die Leine mit einem Tauchermesser durchtrennen und die Frau aus den Fluten befreien. Woran sich die Leine oder das Brett verfangen haben könnte, ist weiterhin unklar.

Staatsanwaltschaft hat Absenken des Wassers beantragt

Der Surfer und Ingenieur Benjamin Di-Qual, der Flusswellenforen mit-initiiert und selbst künstliche Flusswellen konzipiert hatte, erklärt, dass im Eisbach Steine liegen, die zum Teil die Welle mit stützen. Ob die Steine für den Unfall mitverantwortlich sein könnten, sei aber völlig offen.

Das Absenken des Wassers geschieht auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie prüft, ob es Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten gibt. Hätte zum Beispiel jemand dort einen Elektroroller oder Einkaufswagen oder ein Fahrrad ins Wasser geworfen und sich die Leine der Surferin darin verhakt, stünde eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung oder sogar fahrlässiger Tötung im Raum. Das Wasser ist auf etwa 30 Zentimeter abgesenkt worden. Wenn die Untersuchungen des Bachbetts abgeschlossen sind, soll das Wasser wieder in den Eisbach gelenkt werden. Das soll noch im Laufe des Tages geschehen.

Dass das Wasser des Eisbachs abgelassen wird, ist nichts Außergewöhnliches. Dies geschieht regelmäßig auch zum Auskehren des Baches - zuletzt im Herbst 2022.