Eis-Unglück am Eibsee: Retter berichten über dramatische Stunden

Unbeschreibliches Glücksgefühl

Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen kommt der 25-Jährige ins Krankenhaus. Sven und Christian hoffen, dass er überlebt. "Keiner weiß, wie lange er keinen Sauerstoff bekam, daher machte ich mir schon Sorgen, ob er es schafft", erzählt Sven Bügel. Doch am nächsten Tag ruft die Polizei an, "er sei über dem Berg", hieß es, so Sven. "Das Gefühl war unbeschreiblich", doch er wollte es mit eigenen Augen sehen. "Mir war wichtig, vielleicht auch um das Erlebte zu verarbeiten, den Inder zu treffen". Darum besuchte er in im Krankenhaus.

Geretteter ist komplett gesund

Die Dankbarkeit, die ihm entgegenkam, war unglaublich, so beschreibt er das Aufeinandertreffen. Der 25-Jährige konnte mittlerweile das Krankenhaus verlassen. "Er ist komplett gesund und hat keine Schäden", so der Retter. Alle drei überlegen, den 6. März zu ihrem Tag zu machen. "Vielleicht treffen wir uns zum Jahrestag wieder am Eibsee, um das zu feiern", so Fischl.