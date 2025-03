Eis-Unglück am Eibsee: 25-Jähriger in "kritischem" Zustand

Und gerade Bergseen täuschen besonders bei der Tragfähigkeit vom Eis, so der BRK-Sprecher. "Während die Sonne manche Flächen direkt auftaut, liegen andere im Schatten der Gipfel und wirken stabiler, als sie tatsächlich sind. Das Eis wird unberechenbar - an einigen Stellen trügerisch fest, an anderen wiederum hauchdünn."

Zutritt auf eigene Gefahr

Marc Rieppel beobachtet den Eibsee täglich. Ihm gehört das Hotel daneben und auch die Seefläche. "Wenn man die Farben des Wassers schon unter dem Eis erkennt, wenn es nicht mehr weiß ist, sondern blau oder grün, ist es viel zu dünn, um draufzugehen", sagt der Hotelbesitzer. Beim See handele es sich um freie Natur, die Verantwortung liege bei jedem selbst. Zudem, so Rieppel, hat er nicht vor, den See zu umzäunen. Heute, einen Tag nach dem Unfall, war bereits wieder eine Touristin auf der Eisfläche – das beobachtete ein BR-Reporter.

Mit Informationen von dpa