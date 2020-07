"Eis mit Schuss": Das Silvaner-Eis aus Ebelsbach

Käse mit Silvaner, Gelee mit Silvaner, Brot mit Silvaner: In Unterfranken gibt es die verschiedensten Kreationen mit der beliebten Rebsorte. Jetzt im Sommer gibt es auch ein spezielles Eis: das Silvaner-Eis. Hergestellt wird es zum Beispiel in einer Eisdiele in Ebelsbach im Landkreis Haßberge.

Frankenwein als Eissorte

Vor elf Jahren hatte Heinrich Albert die Idee dazu. Anlass war die 350-Jahr Feier für den Frankenwein. Er hat sich gefragt, warum er nicht mal den Silvaner zu Eis verarbeiten soll. "Wenn es die anderen in die Wurst tun, warum soll ich den Wein nicht ins Eis geben?", sagt er. Die Idee kam gut an, die Leute standen Schlange. Seitdem bietet er das Silvaner-Eis in seiner Eisdiele "Las Palmas" in der Stettfelder Straße an.

Das "Eis mit Schuss" hat auch seine Tücken

"In fünf Liter Eis kommt ein Liter Wein rein. Wenn jemand also fünf Liter Eis isst, dann ist er ganz schön betrunken – oder er verträgt viel Alkohol", lacht Eismacher Albert. An Kinder wird das Eis deshalb auch nicht verkauft. Seit 40 Jahren schon macht Albert die gängigen Eissorten wie Schokolade, Erdbeere, Zitrone oder Mango. Das Silvaner-Eis aber muss er anders behandeln.

Gibt Heinrich Albert zu viel Wein hinzu, gefriert das Eis im schlimmsten Fall nicht. Denn Alkohol sorgt dafür, dass das Eis instabil wird. Beim Herausnehmen aus der Eis-Theke könnte es sofort weich werden. Albert achtet deshalb genau auf die Temperatur. Bei minus 20 Grad muss er sein Silvaner-Eis lagern, die anderen Eissorten liegen bei minus 12 Grad in der Eis-Theke.

Auch regionale Winzer interessieren sich für Silvaner-Eis

Winzer aus der Umgebung, wie beispielsweise aus Gneisenau und Steinbach bringen ihren Silvaner nach Ebelsbach und geben das Silvaner-Eis in Auftrag. Winzer Wolfgang Zimmermann betreibt ein Restaurant in Ziegelanger bei Zeil am Main. Das Eis mit seinem Silvaner serviert er dort mit Secco aufgegossen. Bei den Gästen kommt das gut an, sagt der Winzer.

"Eis und Wein, das sind zwei Komponenten, die ich liebe", sagt auch die Weinprinzessin des Abt-Degen-Weintals aus dem benachbarten Steinbach Anna-Lena Werb. Sie kennt das Eis mit dem leicht grünlichen Farbton inzwischen gut: "Man schmeckt den Wein auf alle Fälle heraus."