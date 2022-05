Eis "Bruno" - Abkühlung für Hunde an heißen Tagen

Die Eisdiele "DiDa" in Senden. Hundebesitzerin Simone Karaduz kauft ihr Eis für sich – und für ihren Hund. Der liebt die kühle Erfrischung und war früher immer eifersüchtig, wenn Frauchen nur für sich ein Eis gekauft hat. Dieses Problem gibt es jetzt nicht mehr: Simone Karaduz‘ Hund bekommt nun seine eigene Portion.

Spezielle Zutaten fürs Hunde-Eis

In Senden hat Tomas Cais eine spezielle Eis-Sorte namens "Bruno" entwickelt. "Da ist laktosefreie Milch drin, Joghurt und Beeren, also Zutaten, die Hunde gut vertragen", sagt Cais. Er mixt alles in einem großen Bottich und schüttet die Mischung dann in seine Eismaschine, wo sie stark heruntergekühlt wird.

Ein paar Minuten später ist das Hunde-Eis fertig, das in 150ml-Bechern verpackt wird, was ungefähr zweieinhalb Kugeln Eis entspricht. Die Kunden können es an einem Automaten außerhalb des Cafés kaufen.

Eis "Bruno" kommt bei Hunden gut an

Bei einem spontanen Test des BR schlecken fünf Hunde minutenlang an dem Eis. Bei ihren Besitzern ist das Bild eher gespalten. "Ich weiß jetzt nicht, ob es die Welt jetzt unbedingt gebraucht hat", sagt ein jüngerer Mann.

Zwei Frauen, die mit ihren Vierbeinern gerade Gassi gehen, sind da anderer Meinung: "Das sind unsere Lieblinge, also ich finde, sie sollten wie die Kinder auch etwas bekommen." Aber ist das Leckerli auch gesund für die Tiere?

Tierärztin rät: Nicht zu viel Eis auf einmal

"Gerade im Sommer kann es erfrischend für Hunde sein, die können sich damit etwas abkühlen," sagt Tierärztin Jasmin Grau. Sie rät allerdings zur richtigen Dosierung. Ein Hund muss eine Portion nicht auf einmal verzehren. "Ein kleiner Chihuahua sollte natürlich auch nicht dieselbe Menge fressen wie ein großer Labrador", sagt Grau.

Das "Bruno"-Eis aus Senden ist nach Ansicht von Erfinder Tomas Cais nicht nur für Vierbeiner geeignet: Kunden hätten ihn bereits darauf hingewiesen, dass sie selbst gerne zum Hunde-Eis greifen - weil es weniger süß sei.