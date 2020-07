Eis aus dem Fenster in Bad Grönenbach

Wenn Konni Funk seinen Eisladen aufmacht, dann öffnet er einfach ein Fenster. Seine Kunden lockt der 76-Jährige mit der Qualität seines Eises an und mit dem seit Jahren stabil gebliebenen Preis pro Kugel.

Großes Sortiment aus Liebe zum Eis und zu den Kunden

22 selbstgemachte Sorten hat Konni Funk in seinem Sortiment und das in einem kleinen Ortsteil von Bad Grönenbach im Unterallgäu. Die nächstgelegenen Städte Kempten und Memmingen sind beide rund 20 Kilometer entfernt. Doch manche Kunden nehmen selbst diesen Weg extra auf sich. Eis machen, macht ihm Spaß – auch wegen der vielen netten Leute, die gezielt zu ihm kämen, sagt er. Außerdem isst er es auch einfach selbst gern: "Was für die Liebe der Kuss, ist bei mir das Eis mit Nuss, das ist mein Slogan", sagt Funk.

Konni Funk: Schokoladeneis darf nicht dunkel sein

62 Jahre lang hat der Konditor sein Handwerk immer weiter verfeinert. An sonnigen Tagen steht er noch immer um fünf Uhr auf, um seinen Kunden beste Qualität zu bieten. Frisches Eis, sagt er, erkenne man daran, dass es hell sei und das gelte auch für Schokoladeneis: "Wenn das Schokoladeneis dunkel ist und einen Glanz hat, dann ist es uralt. Finger weg. Das gibt’s bei mir nicht."

Kunden stehen Schlange für Eis aus Handarbeit

Dass man Schlange steht – manchmal sogar zwanzig Meter lang bis zur Straße – das ist bei Konni Funk keine Seltenheit. Früher hatte er hier ein Café, vor zwei Jahren hat er es aus Altersgründen geschlossen. Sein Fenster aber blieb in Betrieb und Funk scherzt: "Zum Fensterln bin ich jung genug." An einem guten Tag verkauft er durch dieses Fenster bis zu zwei Zentner Eis. Bis er 80 ist, soll das mit dem Eis aus Handarbeit – wenn es nach ihm geht – auch noch so weitergehen.