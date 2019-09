Einziger Zoo Oberfrankens feiert 65. Geburtstag

Besucher aus Tschechien

Der Zoologische Garten Hof zieht immer mehr auch Besucher aus Tschechien an. 2018 gab es einen Rekord mit insgesamt 60.000 Gästen, so Zooleiterin Dollhäupl. Die gebürtige Nürnbergerin hat nach ihrem Biologie- und Zoologie-Studium auch im Tiergarten Nürnberg gearbeitet und 2018 in Hof die Nachfolge des inzwischen verstorbenen langjährigen Zooleiters Gutkowski angetreten.

Nach jahrelangen Diskussion über die Zukunft des Zoos konnten dank verschiedener Stiftungen und Sponsoren 2018 zahlreiche Neuerungen wie etwa eine große begehbare Vogelvoliere und der dringend notwendige Umbau des Tropenhauses in Angriff genommen werden. Letzteres hatte zuvor hohe Strom- und Wasserkosten verursacht.