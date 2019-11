19.11.2019, 06:25 Uhr

Einzige in Niederbayern: Freyung bekommt Logopädieschule

14 Berufsfachschulen für Logopädie gibt es aktuell in Bayern - keine einzige davon in Niederbayern. Das soll sich ändern. In Freyung sollen ab 2021 junge Menschen lernen können, wie man anderen Menschen beim Sprechen helfen kann.