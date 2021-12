Einzige Glasfachschule für Christbaumschmuck weltweit

Winterlich und vorweihnachtlich ist es in Lauscha, es liegt Schnee und das Thermometer zeigt frostige Temperaturen an. In der Werkstatt der Berufsfachschule für Glas ist von der Kälte nichts mehr zu spüren. Hochkonzentriert sitzen Schülerinnen und Schüler im dritten Ausbildungsjahr mit Schutzbrillen vor ihren Gasbrennern und schauen in die Flammen.

Aus Glaskolben blasen sie vorsichtig zerbrechliche Kugeln. Beigebracht hat ihnen das Günther Horn. Er ist Glasbläser in der sechsten Generation. Das Glasblasen sei ihm in die Wiege gelegt worden, erzählt er. Horn ist sprichwörtlich Feuer und Flamme für Glas und vor allem für Christbaumschmuck.

Glasblasen ist eine Herausforderung

Eine Schülerin setzt den Glaskolben an den Mund und formt vorsichtig eine Kugel. Fachlehrer Günther Horn beobachtet jeden Arbeitsschritt. Die Schülerinnen und Schüler müssen genau abschätzen, wann das Glas heiß genug ist und wie es sich beim Blasen ausdehnt, um eine gleichmäßige und schöne Form zu bekommen. Beim Zuschauen sehe das einfach aus, in der Praxis sei das aber schon eine Herausforderung, so Horn. Nicht umsonst gehen die angehenden Glasbläserinnen und Glasbläser drei Jahre zur Schule.

Staatlich geprüfte Glasbläser aus Thüringen

In den ersten beiden Ausbildungsjahren lernen die Schülerinnen und Schüler, die aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland nach Lauscha kommen, den Werkstoff Glas in allen Facetten kennen. Im dritten Schuljahr erfolgt dann eine Spezialisierung: Entweder widmen sie sich der Glasgestaltung von Figuren oder Gefäßen oder eben dem gläsernen Christbaumschmuck. Am Ende der Schulzeit können die Absolventinnen und Absolventen die Schule in Lauscha als staatlich geprüfte Glasbläser für Christbaumschmuck und mit einem Gesellenabschluss verlassen.

Kreativität und Neugier als Grundlage für Ausbildung

Jennifer Hütter ist im dritten Schuljahr und bemalt in der Werkstatt mit einem Pinsel kunstvoll eine mundgeblasene Christbaumkugel. Auch das Verzieren der Kugeln lernen die Schülerinnen und Schüler in Lauscha. Für Jennifer Hütter sei die Ausbildung genau das Richtige, erzählt sie. Hier könne sie ihre Kreativität ausleben und vieles selbst gestalten. Außerdem seien die Lehrmeister einfach klasse, so die Schülerin.

Nachwuchs wichtig für das Glashandwerk

Schüler und Schülerinnen wie Jennifer zu gewinnen, sei ein wichtiges Thema für die Glasfachschule in Lauscha und das Glasbläserhandwerk insgesamt, erzählt Karola Peterhänsel, Abteilungsleiterin der Staatlichen Berufsbildenden Schule in Sonneberg beim Rundgang durch die Schule. Glasbläserbetriebe in Südthüringen und auch in Oberfranken könnten als zum Teil kleine Unternehmen die Ausbildung oft nicht alleine stemmen, deshalb unterstützten diese die Schule, um weiter Nachwuchs zu haben. Gäbe es die besondere Schule in Lauscha nicht, hätte das Glashandwerk generell ein Fortführungsproblem, so Peterhänsel. Auch aus diesem Grund sei die Berufsfachschule Glas eine "Perle".

"Grenzenloser" Christbaumschmuck aus einer Region

Günther Horn gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über das Glashandwerk spricht. Es sei wunderbar, das traditionelle Handwerk an junge Leute weiterzugeben und am Leben zu erhalten. Mit Blick auf Glasbläserbetriebe in Oberfranken betont er, es sei eine Region, in der der gläserne Christbaumschmuck zuhause sei. Es sei der Teilung Deutschlands geschuldet, dass sich damals viele Glasbläser aus Lauscha grenznah in Oberfranken niedergelassen hätten. Schließlich hätte man ja auch in Westdeutschland Weihnachten mit schönem Christbaumschmuck feiern wollen, sagt er mit einem Augenzwinkern. Es gibt auch viele Kooperationsprojekte mit oberfränkischen Einrichtungen und Schulen, wie zum Beispiel mit der Korbfachschule in Lichtenfels.

"Im Prinzip stammt das, was dort in Franken ist, alles von uns. Es ist eine Region."

Günther Horn, Glasbläser und Fachlehrer an der Berufsfachschule Lauscha

Aktuellen und schnell wechselnden Christbaumschmuck-Trends rennt man in der Berufsfachschule in Lauscha nicht hinterher. Vielmehr sei die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler so angelegt, dass sie später im Berufsleben selbst Trends setzen oder mit diesen arbeiten könnten, erzählt Horn. Es sei immer schön, wenn man die Werke ehemaliger Schützlinge entdecke und bestaunen könne.

Christbaumschmuck als Freudenbringer

Dass Weihnachten auch in diesem Jahr unter Pandemiebedingungen gefeiert werde, sei natürlich traurig, so Horn. Auch der traditionelle Kugelmarkt in Lauscha, auf dem die Schülerinnen und Schüler ihre Kugeln anbieten, muss wieder ausfallen. Aber: Auch Corona gelinge es nicht, Weihnachten als Fest der Familie kleinzukriegen, ist sich der bekennende Weihnachts-Enthusiast Horn sicher. Er hofft, dass Weihnachtsbäume mit Christbaumschmuck aus der Region etwas Glanz und Freude in die Gesichter und Herzen der Menschen bringt, gerade in solch schwierigen Zeiten wie momentan.