Einzigartiges Pilotprojekt zur Armutsbekämpfung in Landshut

Ein deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt zur Bekämpfung von Armut in Städten wird in Landshut umgesetzt. Alleinerziehenden Müttern wird dabei eine Ausbildung oder eine Beschäftigung in Heil- oder Pflegeberufen ermöglicht. Die Kinder werden während der Arbeitszeit professionell betreut, Mütter und Tagesmütter leben in einer eigenen Wohnanlage Tür an Tür nebeneinander.

Projekt in Landshut selbst entwickelt

Die EU-Kommission fördert das Projekt "Home and Care" mit rund fünf Millionen Euro. Der Landshuter Stadtrat Rudolf Schnur (CSU) hat über längere Zeit hinweg Möglichkeiten gesucht, EU-Fördergelder für Landshut zu beantragen und sinnvoll zu nutzen. Zusammen mit Ele Schöfthaler vom Verein ZAK Landshut hat Schnur dann nach einem passenden Projekt gesucht. "Home and Care" wurde daraufhin entwickelt.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Durch das Projekt bekommen alleinerziehende Mütter die Chance, einen Beruf auszuüben. Ihre Kinder werden währenddessen von Tagesmüttern betreut. Landshut ist die erste deutsche Stadt, die in das EU-Förderprogramm "Urban Innovative Actions Initiative" aufgenommen wird. Rund vier Millionen Euro werden davon in den Bau der Wohnanlage investiert. Ein Grundstück an der Marienburger Straße wurde bereits gefunden, aktuell laufen die Ausschreibungen für die Baumaßnahmen.

Frist bis 2022

Das Projekt "Home and Care" muss bis Ende August 2022 realisiert werden, damit die Fördergelder von der EU gezahlt werden. Neben Landshut haben die Städte Getafe (Spanien), Seraing (Belgien), Mailand und Bergamo (beide Italien) Eu-Fördermittel zur Bekämpfung städtischer Armut bekommen.