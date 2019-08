Einzigartiges Bauwerk: 100 Jahre alte Flusskreuzung saniert

Die Sanierung der ungewöhnlichen Brücke im Landkreis Dillingen kostete knapp 1,3 Millionen Euro. Dort wird das Wasser der Egau über das der künstlich geschaffenen Riedegau geführt. Vor gut 100 Jahren hatte man diese zur Entwässerung der Felder angelegt. Weil sie die Egau kreuzte, wurde kurzerhand eine "Wasserbrücke" gebaut.

Schwierige und aufwendige Sanierung

Die Sanierung der Brücke hat jetzt fast ein Jahr lang gedauert. Erst haben sich die Planungen hingezogen, dann gestalteten sich die Bauarbeiten an der einzigartigen Wasserbrücke, die zwischen Dattenhausen und Ziertheim liegt, schwieriger als gedacht. Der Untergrund war teils nicht stabil, außerdem musste das Wasser für die Bauzeit umgeleitet werden. Trotzdem habe alles zeitgerecht geklappt, so Andreas Rimböck, Leiter des Donauwörther Wasserwirtschaftsamts. Der Bau wird am 2. August offiziell eingeweiht.