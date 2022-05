Einzigartiger Lebensraum im unterfränkischen Astheim in Gefahr

16 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an bayerischen Hochschulen und naturschutzfachlich ausgerichteten Organisationen in leitender Position zu Ökologie, Biodiversität und zum Schutz von Sandmagerrasen forschen und lehren, zeigten sich vom Bauvorhaben neben dem Naturschutzgebiet alarmiert und wandten sich an die politisch Verantwortlichen. Sie schrieben: "Der Astheimer Dürringswasen ist zumindest von seiner Artenausstattung her der bedeutendste Sandmagerrasen Bayerns und einer der hochwertigsten Lebensräume dieser Artengemeinschaft in ganz Mitteleuropa."

Einzigartiger Lebensraum in Gefahr

Bereits 2012 hatten Experten der Stadt Volkach ans Herz gelegt, das Naturschutzgebiet auszudehnen. Denn angrenzende Flächen sind ebenfalls Sandmagerrasen mit der für diesen immer seltener werdenden Lebensraum typischen Vegetation. So auch die Fläche des geplanten Baugebiets, auf der nach dem Willen der Mehrheit der Stadträte, allen voran CSU und Freien Wählern, neun Einfamilien-Häuser entstehen sollen.

Die Wissenschaftler betonen: "Bei Realisierung des geplanten Vorhabens ist mit einer gravierenden Schädigung eines für Mitteleuropa einzigartigen Lebensraumes zu rechnen. Sowohl auf der geplanten Baufläche als auch im angrenzenden Naturschutzgebiet ist eine starke Beeinträchtigung oder sogar der Verlust naturschutzfachlich hochwertigster Arten zu erwarten."

"Wir kämpfen um jeden Quadratmeter"

Neben drei Grünen-Politikern, die seit der Kommunalwahl 2020 im Volkacher Stadtrat sitzen, versuchen mehrere Bürgerinnen und Bürger das Projekt aufzuhalten. Einer von ihnen ist Elmar Erhardt. Er sagt: "Wir kämpfen hier mittlerweile um jeden Quadratmeter". Der Astheimer Dürringswasen steht dabei für grundsätzliche Probleme – ein paar davon typisch für die Region, andere finden sich in ganz Bayern, Deutschland, ja, in vielen Teilen der Welt.

Es geht um den Umgang mit der Natur, um Flächenfraß, Siedlungs- und Straßenbau, Sandabbau und Tourismus. Der 73-jährige Erhardt hat sein ganzes Leben an der Volkacher Mainschleife gelebt und wünscht sich neue Konzepte für einen sanfteren Tourismus und für nachhaltigeres Wohnen. Konzepte, die auf die sensible Natur an der Mainschleife mehr Rücksicht nehmen.

Bürgermeister im Zwiespalt

Der Volkacher Bürgermeister Heiko Bäuerlein ist Mitglied der CSU und für das Bauvorhaben. Er beschreibt das Dilemma einer Stadt, die nicht genügend Wohnraum hat, aber mit dem Slogan wirbt "Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen". Er sagt: "Wir spüren einen sehr großen Druck – von den Einheimischen, aber auch von außen, weil die Leute gerne hierherziehen würden. Geht aber nicht, denn uns fehlen die Flächen. Wir haben hier eine klassische Interessenskollision und müssen deshalb an der ein oder anderen Stelle zumindest eine Ortsabrundung durchführen."

Die Grünen im Volkacher Stadtrat hatten eine Entscheidung über das Baugebiet für die nächsten Wochen erwartet. Kurz vor Veröffentlichung dieses Artikels antwortete Bäuerlein noch auf eine Anfrage. Momentan würden Fachbüros verschiedene Stellungnahmen auswerten. Der Stadtrat könnte in mehreren Monaten über das Bauvorhaben und das Schicksal des Astheimer Dürringswasen im Stadtrat abstimmen.