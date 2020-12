Einzigartige Orgel im Augsburger Kongresszentrum wird saniert

Die Konzertorgel im Augsburger Kongresszentrum, die seit rund 20 Jahren nicht mehr gespielt wurde, soll in neuem Glanz erstrahlen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle hat gestern auf einer Baustellenbegehung das Projekt vorgestellt. Derzeit sind alle Orgelpfeifen ausgebaut, um die Mechanik des Instruments zu erneuern. Die Orgel gilt als bayernweit einzigartig, weil sie nicht in einer Kirche, sondern in einem Konzertsaal verbaut ist. Ab August sollen die ersten Klänge wieder erschallen, zunächst testweise. Für September sind dann erste Konzerte geplant.

Die einzigartige Orgel ist in Oettingen gebaut worden

Die Orgel mit ihren 4485 Pfeifen wurde nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1972 als "Königin der Kongresshalle" bezeichnet, gefertigt wurde das zehn Tonnen schwere Instrument von der Firma Steinmeyer in Oettingen im Ries. Im Lauf der Zeit aber wurde durch poröse Gummidichtungen und Löcher in den Bälgen ein Spielbetrieb unmöglich.

350.000 Euro für die Orgel - die unter Denkmalschutz steht

Als die Kongresshalle von 2010 bis 2012 saniert wurde, sparte man die unter Denkmalschutz stehende Steinmeyer-Orgel aus Kostengründen aus. Jetzt wird die Sanierung nachgeholt. Dafür hat die Philharmonische Gesellschaft der Stadt bisher rund 140.000 Euro gesammelt. Die Sanierung wird insgesamt rund 350.000 Euro kosten. An der Finanzierung beteiligen sich die Landesstiftung des Freistaats, die Stadt Augsburg sowie der Bezirk Schwaben.