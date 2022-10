Einzigartige Natur auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Wenn Ulrich Maushake durch den Wald des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr (Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab) geht, kommt er nicht mehr aus dem Schwärmen. Seit über 25 Jahren leitet er den Bundesforstbetrieb Grafenwöhr und ist somit auch zuständig für den Wald auf dem Übungsplatz. In den 1970er Jahren stand es um den Wald schlecht: Er war in weiten Teilen geprägt von Kiefern und Fichten. Fünfzig Jahre später weißt der Truppenübungsplatz einen Laubholzanteil von gut 55 Prozent auf.

Der Natur auf die Sprünge geholfen

Der Bundesforst hat zunächst das wenige Laubholz von anderen Hölzern freigestellt, damit sie Licht bekommen und Platz zum Wachsen haben. Und dann, so erklärt Maushake, sei die Naturverjüngung automatisch und "in extrem kurzer Zeit" von diesen Bäumen gekommen. Mittlerweile sind daraus stattliche und gesunde Bäume geworden. Laut Maushake sind die Pflanzen dadurch extrem widerstandsfähig, vor allem was das Thema Klimawandel angeht. Dass der Mensch aktiv in die Entwicklung des Waldes eingreift, gefällt nicht jedem. Auch in Fachkreisen gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

Paradies für Flora und Fauna

Aktuell leben auf dem Truppenübungsplatz über 800 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. "Ich halte es für schlichtweg verkehrt, die Wälder stillzulegen. Wir sollten Wälder intensiver pflegen, aber mit klaren, ökologischen Zielen", so Ulrich Maushake im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Der Waldumbau hat auch positive Effekte auf die dort lebenden Tiere. Das Militärgelände in der Oberpfalz zählt zu einem der größten Rotwildgebiete Deutschlands und dennoch gibt es dort kaum Bissschäden. Grund dafür sei, dass das Rotwild in Grafenwöhr nicht im Wald lebt, sondern ins offene Land, also auf die Wiesen, umgesiedelt wurde.

"Die Wolfspopulation explodiert"

Während das Rotwild keine Probleme macht, sorgt der Wolf in Grafenwöhr für Diskussionen. Ulrich Maushake ist der Ansicht, dass die Wolfspopulation "derzeit explodiert". Daher müsse der Wolfbestand reguliert werden - auch wenn die Tiere unter Naturschutz stehen.