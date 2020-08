Einzigartige Druckkunst: die Hersbrucker Bücherwerkstatt

Vor über 50 Jahren hat Günther Tobisch mit seinem Freund Michael Gölling das Schriftsetzerhandwerk gelernt – in einer Zeit, in der viele Zeitungen ihre Druckereien modernisierten und das Handsetzen abschafften. Auch die Werkstatt,in der die beiden arbeiteten, war betroffen-

"Uns hat es richtig wehgetan – unten stand damals der Lkw und wir haben die vollen Schriftkästen aus dem Fenster rausgeschmissen … das fand ich nicht schön, da mussten wir uns doch wehren und da haben wir unserem damaligen Ausbilder und Chef gesagt, wir wollen’s schon … wir wollten es einfach nicht wegwerfen" Günther Tobisch, Original Hersbrucker Bücherwerkstätte

Günther Tobisch gründete mit seinem Freund Michael Gölling daraufhin eine eigene kleine Druckerei in Hersbruck – genau vor 51 Jahren! Hier trugen sie vieles zusammen, was die großen Druckereien in den 1960er-Jahren loswerden wollten - so kamen mit der Zeit über 400 unterschiedliche Schriften zusammen.

Experimentieren mit Freude

Die Liebe zum Setzen und Drucken mit der Hand hat die Freunde auch immer wieder herumexperimentieren lassen. Michael Gölling erinnert sich, wie schnell sich ihre eigene Handschrift entwickelte: Als Schriftsetzer hatten die beiden gelernt, sehr genau zu arbeiten. Doch was sie gelernt hatten, warfen sie in ihrer Anfangszeit einfach über Bord. "wir haben kaputte Buchstaben genommen, die wir nicht hätten benutzen dürfen oder dass ein Buchstabe nicht genau ausgedruckt hat, genau das hat uns ja Spaß gemacht und interessiert", erinnert sich Tobisch.

Das Nichtperfekte perfektioniert

So entstehen Werbeplakate für Jazzkonzerte – mit unterschiedlich großen Lettern verschiedener Schriften – manchmal wird so gedruckt, dass auch die Holzstruktur zu sehen ist. Eben das nicht Perfekte macht die Kunst der eigenwilligen Drucker aus Hersbruck aus. Ihre Spezialität sind hintersinnige Sprüche mit Holz und Linolschnitten kombiniert – mal geht es um den Club mal um das richtige Zerlegen vom fränkischen Schweinsbraten . Natürlich mischen die Herren Drucker auch mit eigenen Sprüchen mit – das ist für Günther Tobisch das Salz in der Suppe:

"Uns macht es einfach Spaß. Es ist richtig – es geht viel aus dem Bauch heraus. Gut wir sind jetzt alle Leute , die gerne lesen, die auch was mit Literatur am Hut haben, dann stößt man halt wieder auf Ideen." Günther Tobisch, Original Hersbrucker Bücherwerkstätte

Für ihren eigenen Kunstkalender wird dann auch die große hydraulische Presse aus dem Jahr 1956 angeschmissen. Seit über 40 Jahren arbeiten die Hersbrucker Drucker auch mit Literaten und Künstlern zusammen. Denn einmal im Jahr gibt es einen auf 200 Stück limitierten Kunstkalender. Mit dem sind sie ab jetzt bis Anfang Dezember beschäftigt, denn jedes Blatt wird verschieden gesetzt und mit ausgesuchten Farben gedruckt. Ihre Kunst dauert, denn sie basiert auf viel Liebe und Leidenschaft für die alte Schriftsetzerei. Auch wenn Günter Tobisch und Michael Gölling schon weit über Siebzig sind, ans Aufhören denken sie noch nicht. Denn auch Wortspiele fallen ihnen immer spontan ein, die dann oft gleich mal gesetzt werden – mit den nicht so perfekten Buchstaben. Michael Gölling und Günter Tobisch haben noch viele Ideen für ihre Kunstkalender, die schon längst Kultstatus haben.