06.02.2019, 12:59 Uhr

Einzigartig: Main-Spessart unterstützt kommunale Jugendzentren

Main-Spessart ist der einzige Landkreis in ganz Unterfranken, der die Jugendzentren in den Gemeinden unterstützt. 240.000 Euro fließen jährlich als freiwillige Leistungen in die Jugendpflege der Kommunen.