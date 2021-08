Einzigartig in Deutschland – die Wunsiedler Marmorhöhle

Das Fichtelgebirge beeindruckt Besucher wie Einheimische durch seine gewaltigen, oft sehr mystisch wirkenden Felsformationen aus Granit. Was vielen aber nicht bewusst ist. Hier gibt es auch jede Menge Marmor. In Wunsiedel wurde der schon in den Zeiten des Barock verbaut. Am Rande des Wunsiedler Ortsteils Holenbrunn findet man versteckt in einem kleinen Wäldchen, Deutschlands einzige Marmorhöhle. Die Marmorhöhle liegt in unmittelbarer Nähe eines alten Steinbruchs, in dem bis in die 1970er Jahre abgebaut wurde. Die Region gehört zu dem größten Marmorvorkommen Deutschlands. Das zieht sich quer durchs Fichtelgebirge bis hinein in die Oberpfalz.

Ein Erlebnis auch für erfahrene Natur-Experten

Eigentlich hatte Stefanie Jesolat vom Naturpark Fichtelgebirge gedacht, dass sie alle Tierarten kennt, die in dem oberfränkischen Mittelgebirge zuhause sind. Doch Stefan Schürmann vom Landratsamt Wunsiedel will ihr heute eine Spezies zeigen, die die Gebietsbetreuerin bislang noch nicht gesehen hat. Denn die Wunsiedler Marmorhöhle hat ungewöhnliche Bewohner, die die Dunkelheit zu schätzen wissen. Stefanie Jessolat kannte die "Krauss's Höhlenschrecke" bisher nur aus Fachbüchern. Eine Art Heuschrecke, die in Deutschland kaum zu finden ist. In Bayern ist das Insekt einzig und allein hier, in der Marmorhöhle in Wunsiedel nachgewiesen. Deutschlandweit haben Experten noch zwei weitere Stellen entdeckt, an denen die Schrecken leben: im Elbsandsteingebirge und in der Vulkaneifel.

Einwanderer aus dem Südosten Europas

Die "Krauss's Höhlenschrecke" gehört zu den so genannten Höhlen- oder Buckelschrecken, die in Südosteuropa, zum Beispiel auf dem Balkan, vorkommen. In der Wunsiedler Marmorhöhle leben aktuell ein paar hundert Exemplare, so schätzen die Experten. Warum die in Deutschland so seltenen Höhlenschrecken ausgerechnet hier vorkommen, darüber kann auch Stefan Schürmann nur spekulieren.

"Manche Leute sagen, dass sie von Zwangsarbeitern oder von den so genannten Erntehelfern im Zweiten Weltkrieg mitgebracht wurde. Mit den Kleidern, mit Wäsche oder mit Lebensmitteln. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass es Gastarbeiter aus Jugoslawien oder Griechenland gewesen sind, die die Schrecken nach dem Zweiten Weltkrieg als blinde Passagiere in Obstkisten mit hierhergebracht haben." Stefan Schürmann, Landratsamt Wunsiedel

Ein Zufallsfund

Entdeckt wurden die Krauss-Schrecken in der Wunsiedler Marmorhöhle vor 25 Jahren eher zufällig, als Mitarbeiter des Naturparks gemeinsam die damals völlig mit Müll zugestellte Höhle freiräumten, weil das Areal schon damals von Fledermäusen als Winterquartier genutzt wurde. Einer der Mitarbeiter kannte sich mit Insekten gut aus und stellte sofort fest, dass es sich bei den Grillen, die überall auf den Felswänden der Höhle saßen, um keine der im Fichtelgebirge gängige Art handelte. Deshalb wurden zwei Tiere gefangen und nach Wien geschickt. Eine gentechnische Analyse zeigte, dass die Schrecken aus der Marmorhöhle genetisch identisch mit den Höhlenschrecken aus den Balkangebieten waren.

Eine reine "Weiberwirtschaft"

Der Wissenschaft geben die kleinen Höhlenbewohner im Fichtelgebirge viele Rätsel auf. Nicht nur wie sie ins oberfränkische Mittelgebirge gelangt sind, konnten Forscher bislang nicht endgültig klären. Auch wie sich diese Insekten fortpflanzen, ist ungewöhnlich. Denn in der Höhle gibt es keine einzige männliche Grille. Die Schrecken vermehren sich durch unbefruchtete Eier. Die werden einfach gelegt und dann schlüpft ein Klon des Weibchens aus diesen Eiern.

Exotisch und selten – ein Fall für die "Rote Liste"

Weil sie bayernweit nur in der Wunsiedler Marmorhöhle vorkommen und in Deutschland lediglich an drei Orten nachgewiesen sind, stehen die "Krauss's Höhlenschrecken" auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Doch im Fichtelgebirge haben die Insektendamen offenbar perfekte Lebensbedingungen gefunden. Da die Höhle seit einige Jahren für Besucher nicht zugänglich ist, werden die Insekten nicht gestört.