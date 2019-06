Einzelhandels-Streik im Kempten: „Erboste Stimmung“

In ganz Bayern streiken heute die Beschäftigten des Einzelhandels. Im Verkauf und auch in den Lagern oder bei der Beratung müssen sich Kunden und Geschäftsführer deshalb auf längere Wartezeiten einstellen. In Schwaben beteiligen sich unter anderem die Angestellten von H&M, Lidl und Edeka an dem Streik.

Forderung: 6,5 Prozent und einen Euro mehr

Aufgerufen hatte dazu die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert im Schnitt 6,5 Prozent mehr Lohn allein für dieses Jahr – und im Einzelhandel grundsätzlich einen Euro mehr pro Stunde. Für Auszubildende fordert Verdi in Bayern 100 Euro mehr im Monat. All das halten die Unternehmen für nicht verkraftbar. Die Arbeitgeber bieten für den Einzel– und auch für den Großhandel jeweils insgesamt ein Gehaltsplus von 2,5 Prozent für zwei Jahre. „Eine Dreistigkeit“, wie es die schwäbische Streikleiterin nennt. Für die kommende Woche sind weitere Tarifgespräche geplant.

Schwäbische Angestellte: Erboste Stimmung

Die schwäbischen Angestellten treffen sich heute Vormittag in Kempten, dazu reisen sie mit Bussen aus Augsburg, Graben, Neu-Ulm und Donauwörth an. Für ihre Kundgebung wollen die rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 10 Uhr von der Markthalle zum Rathausplatz ziehen. Die Stimmung unter den Angestellten beschrieb die schwäbische Streikleiterin als fassungslos bis hin zu erbost.

Macht Einzelhandel arm?

Was die Arbeitgeber ihnen bisher angeboten hatten, würde zur Verarmung führen. Deshalb sei die Motivation für einen Streik stark gestiegen.