vor 31 Minuten

Einzelhandels-Beschäftigte trommeln in Kempten für ihre Sache

Arbeit im Schichtdienst und am Wochenende bei einem Gehalt, das aus Sicht von Arbeitnehmern oft kaum zum Leben reicht: In ganz Bayern haben am Donnerstag Einzelhandels-Beschäftigte bei Warnstreiks mitgemacht - auch in Schwaben.