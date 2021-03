Ingolstädter Einzelhandel öffnet wieder

In der Ingolstädter Fußgängerzone ist es deutlich zu spüren: Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Menschen sind mit großen Einkaufstaschen bepackt und freuen sich, wieder shoppen gehen zu dürfen: "Wir haben schon eine Hose und ein T-Shirt gekauft. Da haben wir lange darauf gewartet“, erzählt ein Ehepaar.

"Ich freue mich auf die Leute!"

Für viele Einzelhändler war dieser Schritt überfällig, schließlich waren die Geschäfte seit Mitte Dezember geschlossen. "Das hat nicht nur am Geldbeutel gezehrt, sondern auch an den Nerven“, berichtet Thomas Dieser von IN-City e.V.. Der Verein setzt sich für eine belebte Innenstadt ein. Und dort ist das Aufatmen der Geschäftsleute förmlich zu spüren. "Gott sei Dank. Juhu! Hoffentlich bleibt es!“, freut sich eine Händlerin. Und eine ihrer Kolleginnen in der Fußgängerzone sagt: "Ich freue mich auch auf die Leute. Wir haben viele Stammkunden. Es ist einfach wieder ein ganz anders Lebensgefühl!“

Kein Gedränge in den Läden

Der große Ansturm bleibt aber am ersten Tag aus. Auch sogenannte "Shoppingtouristen“ erwarten die Einzelhändler und Thomas Deiser von IN-City nicht. Denn viele der angrenzenden Landkreise wie Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen liegen ebenfalls unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 35 und dürfen den Einzelhandel öffnen. An den größeren Geschäften kontrollieren Mitarbeiter, wie viele Leute in den Laden gehen, damit es im Inneren nicht zu voll wird.

Gute Stimmung in Ingolstadt

Am ersten geöffneten Tag des Jahres überwiegt in Ingolstadt die gute Stimmung, verbunden mit der Hoffnung, dass die Zahlen niedrig bleiben. "Wir hoffen, dass viele Kunden kommen, aber Corona sollen sie bitte daheim lassen“, sagt eine Mitarbeiterin in einem Geschäft. Wenn die Zahlen der Corona-Infizierten stabil bleiben, soll am 22. März die Außengastronomie wieder öffnen dürfen.