Einzelhändler und Museen dürfen in ganz Unterfranken öffnen

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Sonntagnachmittag die Inzidenzwerte der Regionen offiziell eingeordnet, die für die Lockerungen ab Montag ausschlaggebend sind. In Unterfranken liegt keine Region über einer Inzidenz von 100, wodurch die Einzelhändler, Museen und Tierparks überall öffnen dürfen.

Inzidenz unter 50: Öffnung ohne Terminvergabe

Das Gesundheitsministerium ordnet folgende unterfränkischen Regionen mit einem Inzidenzwert unter 50 ein: Landkreis Haßberge, Landkreis Kitzingen, Landkreis Schweinfurt sowie Stadt und Landkreis Würzburg. Hier dürfen die Einzelhändler ab Montag also ihre Läden öffnen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Auch Museen, Tierparks, botanische Gärten und Galerien dürfen öffnen. Das Museum für Franken in Würzburg will allerdings erst ab Dienstag aufmachen. Der Tierpark Sommerhausen im Landkreis Würzburg will frühestens ab 22. März öffnen.

Inzidenz zwischen 50 und 100: Öffnung nur mit Terminvergabe

Folgende Regionen in Unterfranken ordnet das Gesundheitsministerium mit einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 ein: Stadt und Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Main-Spessart, Landkreis Miltenberg, Landkreis Rhön-Grabfeld und die Stadt Schweinfurt. In Schweinfurt war der Inzidenzwert vor kurzem noch am niedrigsten in ganz Deutschland. Ausgerechnet am Sonntag, einen Tag vor den Lockerungen des Lockdowns, überschritt die Stadt erstmals wieder einen Wert von 50, womit nun strengere Vorgaben gelten. In Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen Einzelhändler, Museen, Tierparks, botanische Gärten und Galerien nur für Kunden und Besucher öffnen, die sich vorher angemeldet haben.

Inzidenz unter 35: Treffen von drei Haushalten erlaubt

Das Gesundheitsministerium ordnet den Landkreis Kitzingen und den Landkreis Würzburg zudem mit einer Inzidenz unter 35 ein. Hier gelten demnach weitere Lockerungen. Treffen von drei Haushalten mit insgesamt maximal zehn Personen sind hier ab Montag erlaubt, während andernorts nur zwei Haushalte mit fünf Personen zusammenkommen dürfen. Wenn die maßgeblichen Inzidenzwerte von 35, 50 oder 100 an drei Tagen in Folge über- oder unterschritten werden, gelten ab dem zweiten Tag nach Über- bzw. Unterschreitung die jeweiligen Regelungen der anderen Gruppe.