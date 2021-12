Einzelhändler fürchten Umsatzeinbrüche nach 2G-Entscheidung

Viele Einzelhändler in Würzburg fürchten im Fall einer 2G-Regelung um das ohnehin schon beeinträchtigte Weihnachtsgeschäft. Das sagte Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins "Würzburg macht Spaß". Laut Weier könnte man dem Einzelhandel "einen schlimmeren Schlag" gar nicht versetzen, insbesondere in der Vorweihnachtszeit.

Sorge vor der möglichen 2G-Regelung im Einzelhandel

"Das Telefon bei mir steht nicht still", erklärt Weier. Grund dafür sei, dass die Frage der möglichen 2G-Kontrollen am Einlass der Geschäfte die Händler umtreibt. Viele würden sich fragen, wie sie die Regelung kontrollieren sollten. Gerade kleinere Unternehmen hätten keine Möglichkeit, für die Kontrollen zusätzliches Personal einzustellen.

Kundschaft in Würzburg sowieso schon zurückhaltend

Man dürfe nicht vergessen, dass die Einzelhandelsunternehmen ein Viertel bis die Hälfte des Jahresumsatzes normalerweise in der Zeit von Mitte November bis Heiligabend machen würden. Ohnehin seien die Kundenfrequenzen in der Würzburger Innenstadt bereits zurückhaltend, das hätten Messungen des Stadtmarketingvereins ergeben. "Die Menschen haben ja eh schon keine Lust mehr, in die Stadt zu kommen", so Weier. Mit jedem Kunden, der der Innenstadt fernbleibt, gehe dem Würzburger Einzelhandel durchschnittlich eine Summe von 26 bis 28 Euro verloren.

Getrübte Kauflaune in Miltenberg

Auch in Miltenberg ist die Kauflaune vor Weihnachten getrübt, beschreiben die Händler vor Ort, die ebenfalls im November und Dezember üblicherweise den Löwenanteil der Jahresumsätze erzielen. Romina Meinert vom Modegeschäft Tutto in der Haupteinkaufsstraße der Stadt berichtet im BR24-Gespräch, das Weihnachtsgeschäft sei bei ihr dieses Jahr komplett im Keller. Auch der erste Advents-Samstag sei nicht gut gelaufen. Die Menschen seien auch total verunsichert. Keiner wisse, wo welche Regel gelte. Das sei ein großes Hindernis für die Einzelhändler. Dass die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, sei auch ein Grund für teils leeren Geschäfte. Die Gastronomie lebe mit dem Einzelhandel und andersherum sei es genauso.

Miltenberger Händlerin: "Das ganze Jahr war hart"

Das bestätigt auch Einzelhändlerin Christine Reichert. Sie hat einen Bekleidungsladen "No.4 Lieblingsstücke" und ein Einrichtungsgeschäft "No.4 Wohnambiente". Ihre Läden waren am ersten Adventswochenende bis 18 Uhr geöffnet. Gegen 14 Uhr sei die Stadt wie leergefegt gewesen. Sie sagt: "Das ganze Jahr war hart für uns." Im Sommer habe sie aber gute Geschäfte gemacht. Miltenberg lebe ja vom Tourismus und man habe gespürt, dass die Menschen im Urlaub in Deutschland geblieben seien. Aber das bügle die Gesamtlage auch nicht aus.

Auch der Buchhandel ist betroffen

Hanna Vogt von der Buchhandlung Schöningh meint, früher habe das Weihnachtsgeschäft zwei Wochen vor Heiligabend so richtig begonnen. Das verlagere sich immer mehr nach vorne im Buchhandel. "Wobei wir jetzt auch allen gesagt haben, es ist besser früher einzukaufen, weil auch Papier knapp ist." Dabei geht sie auf die allgemein bekannten Lieferengpässe ein. "Gerade die beliebten Bestseller könnten dann knapp vor Weihnachten einfach nicht mehr lieferbar sein". Auch eine BR24-Umfrage bei Passanten in Miltenberg ergab, dass sie dieses Jahr bei den Einkäufen zurückhaltender sind. Eine Frau meinte: "Weil einfach das Geld weniger ist und die Sachen teuer sind, kauft man nur das Nötigste."