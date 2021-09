Einwohnerzahl in Bayern steigt wieder

Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Einwohnerzahl in Bayern gestiegen und zwar um 14.600 Menschen. Am 30. Juni 2021 lebten somit 13,15 Millionen Menschen in Bayern, teilt das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Bevölkerungsanstieg in Bayern

Der Bevölkerungsanstieg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres entspreche damit schon fast dem gesamten Vorjahreswert. So wuchs die Bevölkerung im Freistaat 2020 in Summe um knapp 15.500 Menschen, heißt es weiter.

Deutlicher Aufwärtstrend nach Corona-Beschränkungen

Nach Corona-Beschränkungen im vergangenen Frühjahr sei der Aufwärtstrend zurück. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 war die bayerische Bevölkerung noch um 1.171 Personen zurückgegangen. Das lag vor allem an fehlenden Zuzügen infolge der pandemiebedingten bundesweiten Grenzschließungen. Das Wachstum im ersten Halbjahr des Jahres 2019 lag dagegen bei 20.481 Menschen.