Einweihung des zweiten Technologiecampus in Teisnach

In Teisnach wird am Samstag der neueste Technologiecampus der Technischen Hochschule Deggendorf eingeweiht. Die Festrede hält der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU).

Bis zu 30 Arbeitsplätze geplant

Der Campus startet mit drei Professoren und acht wissenschaftlichen Mitarbeitern. Geplant sind bis zu 30 Beschäftigte, sagte der operative Leiter des Campus Christian Schopf dem Bayerischen Rundfunk. Das Forschungsgebiet dort wird "Industrielle Sensorik für Industrie 4.0" sein.

Keine Theorie, nur Praxis

Der Campus wird konkrete Forschungs-und Entwicklungsaufgaben von Firmen aus dem Bereich Vernetzung und Digitalisierung von Produktionsanlagen erledigen. Vorlesungen sind auf dem Campus nicht geplant. Studenten aus der technischen Hochschule Deggendorf werden aber im Rahmen von Praxissemestern oder für ihre Abschlussarbeiten in Teisnach sein.

Teisnach finanzierte zweiten Campus

Der neue Technologiecampus war eigentlich in der Bayerwald-Stadt Viechtach geplant. Aber die Stadt machte aus finanziellen Gründen einen Rückzieher. Da griff die Gemeinde Teisnach zu, die schon seit zehn Jahren einen gut laufenden Technologiecampus zum Thema Optik hat - auch eine Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf. Teisnach baute den Campus aus eigener Tasche für insgesamt rund 5,4 Millionen Euro - ohne Zuschüsse. Die ersten fünf Jahre sind für die TH Deggendorf miet- und nebenkostenfrei. Danach muss beides bezahlt werden.

Streetfood und Fair-Trade-Markt zur Einweihung

Teisnach sieht die Campi als Zukunftschance für die Region. Zur Einweihung gibt es am Wochenende auch ein großes "Campus-und Marktfest" im Ort, bei dem vor allem am Sonntag viel geboten ist: zum Beispiel Streetfood-Stände mit eher ungewöhnlichen Leckereien, dazu Traditionelleres wie Pizza, bayerische Schmankerl, Käse und Kuchen. Außerdem ist ein Fair-Trade-Markt aufgebaut. Für Kinder werden ein Kletterturm, eine Hüpfburg, Fußballdart und Naturwissenschaftsspiele angeboten. Am Sonntag kann man außerdem ab 11.00 Uhr Oldtimer bewundern.

Immer mehr Campi: Wissenschaft auf dem Land boomt

In Zusammenarbeit mit den Unternehmen vor Ort forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Industrie 4.0 - anwendungsorientiert und eng vernetzt mit der regionalen Wirtschaftsstruktur. Bayernweit gibt es neben Teisnach II bislang 17 Technologietransferzentren und eine Außenstelle, drei weitere befinden sich im Aufbau, teilt das Wissenschaftsministerium mit.