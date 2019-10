11.10.2019, 08:48 Uhr

Einweihung des neuen Bildungszentrums der VHS Hofer Land

In rund zweieinhalbjähriger Bauzeit wurden zwei historische Gebäude in der Ludwigsstadt saniert und zu einem modernen Bildungszentrum umfunktioniert. Das neue VHS-Zentrum „Lu7“ in der Hofer Innenstadt wird nun offiziell eröffnet.