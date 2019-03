Einweihung des generalsanierten Hallenbades in Volkach

Im Oktober 1970 wurde das Volkacher Hallenbad erstmals in Betrieb genommen. Seit der Jahrtausendwende fielen immer wieder Sarnierungsarbeiten an. Deshalb wurde 2008 erstmals die Diskussion geführt, ob die Stadt Volkach sich zwei Bäder – also das Hallenbad und ein Freibad – leisten kann.

Hallenbad für Stadt von großer Bedeutung

Der Stadtrat beschloss nach vielen Überlegungen dann, das Hallenbad zu sanieren. Es sei für die Infrastruktur der Stadt und der Mainschleife von großer Bedeutung. Im Januar 2017 kam es dann zum "Stöpsel ziehen" im Schwimmbecken und damit zum Baubeginn.

Tag der offenen Tür

Auch wenn der ursprünglich geplante Termin nicht eingehalten werden konnte, eröffnete das generalsanierte Hallenbad im November 2018 und nahm den Badebetrieb wieder auf. Am Sonntag wird die Baderöffnung ab 13 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Kostenfaktor Hallenbad

Die Kosten für die Bauarbeiten fielen mit am Ende 6,7 Mio. Euro nur geringfügig höher aus als geplant. Die Stadt Volkach muss davon 4 Mio. Euro über Kredite selbst stemmen. Trotz oder vielleicht auch wegen dieser Sanierung und der Kosten für die Stadt kommt erneut die Frage nach der Zukunft des Freibades in Volkach auf. Und die Stadt ist mit diesen Schwierigkeiten nicht allein. In Zeil am Main wird das Hallenbad im Juli 2019 geschlossen, da sich die Stadt eine Sanierung oder einen Neubau nicht leisten kann. In Münnerstadt will eine Bürgerinitiative mit einem zweiten Bürgerentscheid den Abriss des alten Hallenbades verhinden.