Einweg-Plastik-Verbot: Umstellung in Handel und Gastronomie

Der EU-weite Stopp für Produktion und Verkauf von Einweg-Plastikartikeln zum dritten Juli macht sich auch im Augsburger Einzelhandel bemerkbar. Wie soll es nun weitergehen mit den To-Go-Verpackungen?In den "Party"-Regalen von Woolworth am Hauptbahnhof finden sich jedenfalls schon Strohhalme aus Papier und Einweg-Schnapsgläschen aus Bio-Kunststoff.

Reste an Plastik-Besteck und Tellern im Verkauf

Die Lagerbestände an Einweg-Besteck und Plastiktellern werden noch regulär verkauft. Filialleiterin Sabine Vierbach sagt, dass die Alternativen nicht teurer sind, egal ob die Produkte aus Bambus oder Papier sind.

Umweltschützer feiern Einweg-Plastik-Verbot

Für Sandy Schmidt vom "Forum Augsburg plastikfrei" ist es ein Erfolg, den sie sich schon früher gewünscht hätte. Denn Kunststoff stellt ein ökologisches und gesundheitliches Problem dar. So landen etwa sechs Millionen Tonnen Kunststoff jährlich in der Umwelt und vor allem im Meer. Dieses zerfällt durch UV-Strahlen und mechanische Bewegung in Mikroplastik und gelangt so in die Nahrungskette. Bereits 90 Prozent der Menschen haben Plastikbestandteile im Blut.

"Man muss halt aus seiner Komfortzone raus, aber dann fällt die Umstellung nicht schwer." Sandy Schmidt, Forum Augsburg plastikfrei

Laut Schmidt könnten Trinkhalme - zumindest für den Erwachsenen-Cocktail - auch aus Glas oder Metall sein.

Alternativen: Holz, Pappe und Pfandbehälter

Wiederverwendbare Behälter sind inzwischen nicht nur für den "Coffee to go" im Einsatz, sondern auch für den Salat zum Mitnehmen im Döner-Laden "Aspendios" in der Augsburger Bahnhofstraße. Einweg-Boxen, die bisher aus Styropor waren, hat die Inhaberfamilien inzwischen aus Pappkarton geordert. Nur seien die im Einkauf leider mehr als doppelt so teuer. Plastikgabeln haben die Kunden dort schon gar nicht mehr bekommen, die sind längst aus Holz.

Unmengen an Transportboxen aus Styropor

Andere Wirte, wie im "Brauhaus 1516" am Hauptbahnhof, haben dagegen noch Lagerbestände: Dort stapeln sich die Styroporboxen für das Essen zum Mitnehmen bis unter die Decke. Weil auch die bis zum Ende genutzt werden können, ist dort noch Zeit, über Alternativen zu entscheiden.

Ausnahmen beim Einwegplastik-Verbot