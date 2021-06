Eintritt kostenlos: Kunstareal-Fest in München

Vom 16. bis 21. Juli findet das fünfte Kunstareal-Fest in der Landeshauptstadt statt. Das heißt kostenloser Eintritt in die Museen und sechs Tage Rahmenprogramm an knapp 40 Orten in München. Mit dabei sind z.B. die Pinakotheken, die Glyptothek, das Museum Brandhorst, zahlreiche Galerien und Hochschulen.

Am Mittwoch wurde das vielfältige Programm unter dem Motto "Blickpunkte" vorgestellt. Viele Konzerte und Veranstaltungen werden demnach auf den Freiflächen zwischen Königsplatz und Pinakotheken stattfinden.

Kostenlose Anmeldung

Für alle Workshops, Führungen, Filme oder Vorträge können sich Interessierte kostenfrei anmelden. Für den Museumsbesuch können Timeslots gebucht werden, um das Angebot pandemiekonform zu halten. Auch kurzfristig werden immer wieder Ticket-Kontingente freigeschaltet, damit auch spontan ein Besuch möglich ist.

Das Angebot richtet sich an alle Münchnerinnen und Münchner, an Senioren, Jugendliche, Familien und Kinder. In der Pinakothek der Moderne können Kinder in einem Workshop beispielsweise Paläste aus Altpapier bauen, im Innenhof der Glyptothek tritt ein Ensemble des Instituts für Musikwissenschaft auf, im Amerikahaus gibt es eine Ausstellung zu 60 Jahre Marvel Universum mit Originalzeichnungen und seltenen Exponaten.

Kulturelle Akkus aufladen

Für jeden soll etwas dabei sein, so Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Es werde Zeit, die kulturellen Akkus endlich wieder aufzuladen. Veranstaltet wird das Kunstareal Fest von der Stadt München, dem Freistaat und dem Förderkreis Kunstareal.

Das Fest findet alle zwei Jahre in München statt. Das Kunstareal liegt in der Maxvorstadt und vereint auf 250.000 Quadratmetern staatliche und städtische Einrichtungen für Kunst, Kultur und Wissenschaft.

Seit 2009 arbeiten die Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Kulturinstitutionen und Hochschulen unter dem Titel "Kunstareal München" zusammen, um das Areal bekannter zu machen und München als Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsstandort zu präsentieren.