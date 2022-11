Eintracht Passau: Vom Traditionsverein zur bunten Truppe

Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als gebe es nur Konflikte in der Gesellschaft. Es gibt auch wunderbare Beispiele für Zusammenhalt. In der ARD-Themenwoche "Wir gesucht – Was hält uns zusammen?" wollen wir genau solche Geschichten erzählen, zum Beispiel aus Passau.

Auf dem Fußballplatz am Oberhaus trainiert jeden Donnerstag die Mannschaft des DJK Eintracht – eine für niederbayerische Verhältnisse ungewöhnlich bunte Truppe. Mehr als zehn verschiedene Nationalitäten spielen hier zusammen. Die Männer kommen unter anderem aus dem Kosovo und dem Senegal, aus Russland, Marokko, Nigeria, Sierra Leone und Afghanistan. Der Sport verbindet.

Ein Verein für die, die später nach Passau kommen

Dass die Mannschaft so bunt ist, hat sich entwickelt. Eintracht ist eigentlich ein alteingesessener Passauer Verein, der im Jahr 1948 gegründet wurde. Doch der Verein hat keine eigene Jugendabteilung und damit keine eigenen Nachwuchs-Kicker aus umliegenden Stadtteilen. So wurde Eintracht in den vergangenen zehn Jahren zu einer Mannschaft für alle, die erst später im Leben nach Passau kommen - Menschen mit Migrationshintergrund und Studenten.

"Und das klappt richtig gut", erzählt Abteilungsleiter Johannes Just. Sowohl sportlich: Im Sommer sind beide Mannschaften Meister geworden, die erste Mannschaft ist nach mehr als 20 Jahren in der niedrigsten Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen. Als auch menschlich:

"Das Schöne ist, dass diejenigen, die als Kinder nach Passau gekommen und voll integriert sind, denen helfen, die erst vor wenigen Jahren zu uns gekommen sind, bei Behördengängen oder der Wohnungssuche zum Beispiel. Da kann man auch eine Niederlage verschmerzen, wenn der Rest klappt." Abteilungsleiter Johannes Just

Trainingssprache ist Deutsch

Doch wie verständigen sich so viele verschiedene Landsmänner? Der Trainer spricht mit allen Deutsch beziehungsweise Bairisch. Und Fußballer wie Kapitän Fisnik Rasani, der selbst albanische Wurzeln hat und seit seinem vierten Lebensjahr in Passau ist, übersetzen dann auf Englisch oder Albanisch. Andere Spieler helfen mit Französisch oder Italienisch weiter.

"Man kann uns mit einer Champions-League-Mannschaft vergleichen – da spielen auch nicht einfach zehn Franzosen in einer Mannschaft. Die Jungs kommen aus der ganzen Welt, wie bei uns, nur auf Amateurniveau." Fisnik Rasani, Mannschaftskapitän

Sprache beziehungsweise Aussprache sei aber besonders dann ein Thema, wenn Auswärtsspiele anstehen, erzählt Abteilungsleiter Just. "Das Highlight von jedem Spieltag ist, wenn sich die Heimmannschaften die Mühe geben, unsere Startaufstellung vorzulesen. Und das mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, aber schon bei den einfachen Namen scheitern. Das ist zum Wegschmeißen."

Halal-Fleisch auf dem Grill

Und noch etwas dürfte im niederbayerischen Amateur-Fußball ziemlich einmalig sein: Gegrillt wird bei den Spielen auf dem Passauer Oberhaus-Berg für Gäste wie für Spieler ausschließlich Geflügelbratwurst und damit halal.