Eintagsfliegenschwärme: Liebesspiel an Laternen in der Oberpfalz

In Regensburg haben in der Nacht auf Donnerstag Eintagsfliegen für staunende Gesichter gesorgt. Die kleinen Tiere flogen am lauen Sommerabend in Massen um die Straßenlaternen an der Eisernen Brücke und paarten sich. Das Licht der Straßenlaternen zieht die Eintagsfliegen an.

Rutschpartie für Auto- und Radfahrer

Nach dem Liebesspiel, das in der Regel nur wenige Sekunden dauert, sterben die männlichen Fliegen und fallen zu Boden. Dadurch kann sich auf den Straßen ein schmieriger Film bilden - Auto- und Radfahrer können ins Rutschen kommen. Wenn die Weibchen ihre befruchteten Eier abgelegt haben, geht das kurze Leben auch für sie zu Ende.

Beleuchtung in Nittenau wird ausgeschaltet

Im Landkreis Schwandorf lassen sich im Sommer immer wieder solche Eintagsfliegenschwärme an Lichtquellen beobachten. Als Vorsichtsmaßnahme wird deshalb beispielsweise im Bereich Nittenau ab dem 15. August bis voraussichtlich 29. August die Beleuchtung an verschiedenen Brücken, Straßen und Plätzen ausgeschaltet. Das teilte die Stadt am Donnerstag auf BR-Anfrage mit.

"Umleitungen" für Fliegen in Teublitz

In den Teublitzer Ortsteilen Premberg und Münchshofen ist die Beleuchtung an den Naabbrücken bereits seit ein paar Wochen ebenfalls nachts aus. Daneben brachte der Bauhof unter den beiden Brücken Strahler an, damit die Eintagsfliegen nicht auf die Straße fallen, sondern ins Wasser.

Feuerwehr in Nabburg regelmäßig im Einsatz

Auch an der Naab in Nabburg gab es vor wenigen Wochen zweimal eine regelrechte Invasion der Eintagsfliegen. Hier muss die Feuerwehr nahezu jedes Jahr mit Besen und Schaufeln anrücken, um die toten Eintagsfliegen, die fast wie eine Schneeschicht auf der Straße wirken, zu beseitigen.