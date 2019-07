Eintagsfliegen: Kurzes Leben im Liebesrausch

Ungewöhnliches Naturschauspiel in Burglengenfeld in der Oberpfalz: Im Hochsommer schlüpfen an der Naab Milliarden von Eintagsfliegen. Sie haben nicht viel Zeit. Die erwachsenen Tiere leben meist nur ein bis vier Tage. Eine Zeitspanne, die sie ausschließlich zur Begattung und zur Eiablage nutzen.

Hochzeitsflug in den Tod

In der Nacht kommen die Eintagsfliegen an die Oberfläche, machen ihren Hochzeitsflug und befruchten ihre Eier. Wenn das erledigt ist, fliegen sie dorthin, wo es hell ist. Meist sind das Straßenlaternen. Die umschwirren sie solange, bis sie tot zu Boden fallen. In der Masse werden sie dann zu einer rutschigen Schicht. Das kann für Radfahrer, aber auch für Autofahrer durchaus gefährlich werden.

Unangenehmer Geruch

Der Matsch verbreitet einen nicht sehr angenehmen Geruch. Denn sie haben ihr ganzes bisheriges Leben im Flussschlamm verbracht. Und verbreiten diesen Geruch nun an den Stellen, wo sie massenweise tot zu Boden fallen.