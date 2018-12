Einsturzgefahr: Turnhalle in Neu-Ulm gesperrt

Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gab, sei bei einer zusätzlichen Belastung durch Schnee und Eis die Tragfähigkeit des Daches nicht mehr gewährleistet. Theresa Hopfensitz, Baujuristin im Landratsamt, sagte dem BR, dass das Gutachten davon ausgeht, dass sich auf den Blechen am Flachdach Absenkungen gebildet hätten und sich deshalb dort Wasser angesammelt habe, was die Last auf das Dach erhöht.

Sanierung für 2019 geplant

Man arbeite derzeit mit Hochdruck daran, eine Zwischenlösung zu finden, um das Dach zu entlasten. Man wolle die Turnhalle möglichst schnell wieder für Schul- und Vereinssport nutzen können. Im Jahr 2019 soll die Halle umfassend saniert werden.

Die Turnhalle wurde im Jahr 1974 erbaut, wobei es laut Landratsamt regelmäßig Instandhaltungsarbeiten gab. Der Zustand der Turnhalle würde mehrjährig regelmäßig überprüft werden.