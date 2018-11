Einsturzgefahr: Stadt Augsburg evakuiert Mietshaus

Alarm in der Augsburger Innenstadt. Ein Haus mit mehreren Wohnungen und Geschäften ist evakuiert worden. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, weil die Fundamente unterspült sind. Die statischen Probleme seien so groß, so die Stadtverwaltung, dass eine "unverzügliche Räumung" notwendig war. Das Haus sei in einem Maße unterspült, dass ein plötzliches Versagen von tragenden Wänden nicht auszuschließen sei, erklärten die Experten eines Ingenieurbüros.

Krisenstab eingerichtet

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl stellte ein Krisenteam mit Vertretern der Polizei, der Feuerwehr und von Hilfsorganisationen zusammen, das die Bewohner des Hauses auf die bevorstehenden Schritte vorbereiten sollte. Die meist älteren Hausbewohner wurden noch in der Nacht in Hotels untergebracht.

Das Gebäude hat 29 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten und ist im Besitz einer von der Stadt verwalteten Stiftung. Nach Angaben des Ingenieurbüros ist die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet.

"Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr sind das Betreten und der Aufenthalt im Gebäude verboten. Es darf nur von Personen, die mit der Gebäudestandsicherheit befasst sind, sowie von Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und zuständigen Mitarbeitern der Stadt Augsburg betreten werden." Pressemitteilung der Stadt Augsburg