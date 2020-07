Einsturzgefährdetes Gebäude betreten: Hobby-Fotografen angezeigt

Sie wollten außergewöhnliche Fotos und erhielten stattdessen Anzeigen. Zehn Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren wurden von der Polizei dabei ertappt, wie sie verbotenerweise in einem ehemaligen Kinderheim in Bad Kissingen umherstreiften, um zu fotografieren. Den Beamten erklärten die Hobby-Fotografen, sie hätten an dem verlassenen Ort nach Motiven gesucht. Das Betreten der Ruine ist nach Polizeiangaben massiv gefährlich und aus Sicherheitsgründen verboten. Wegen der Ordnungswidrigkeit droht jedem der Teilnehmer ein Bußgeld von 100 Euro.

Unerlaubtes Betreten ist Hausfriedensbruch

Die Polizei in Unterfranken wird immer wieder zu sogenannten Lost Places gerufen, weil dort Menschen Fotos machen, um ihre Aufnahmen dann in sozialen Netzwerken zu posten. Die Polizei rät davon ab, verlassene Gebäude ohne Erlaubnis zu betreten. Sie gehören meist privaten Eigentümern und das Betreten ist ohne deren Zustimmung nicht erlaubt.

Polizei warnt: Unfallrisiko ist nicht zu unterschätzen

Zudem kam es bereits häufiger zu Unfällen, weil Hobby-Fotografen verlassene Gebäude betreten hatten. Im Juni etwa stürzte ein 18-Jähriger auf einem ehemaligen Gutshof in Öttershausen im Landkreis Kitzingen drei Meter in die Tiefe. Der marode Boden war unter dem 18-Jährige einbrach. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt, befindet sich laut Polizei aber auf dem Weg der Besserung.