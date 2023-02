Einstimmung auf Evangelischen Kirchentag im Juni

Präsident des Evangelischen Kirchentags im Juni ist der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Er hat an diesem "KirchentagsSonntag" in Fürth gepredigt und das Glaubensfest als Plattform für kritische Debatten beschrieben. "Wir leben in einer Zeit voller Ungewissheiten, über die Frage von Krieg und Frieden, über die Frage von Überfluss und Mangel, über die Frage Klimawandel, Energie, Zusammenhalt dieser Gesellschaft und alles wollen wir in einem Geiste diskutieren, der uns zusammenführt."

Vom 7. bis 11. Juni sind rund 2.000 Veranstaltungen in Nürnberg und Fürth geplant. Rund 100.000 Besucher werden zum 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag erwartet.

Glaubensfest in Nürnberg und Fürth

Neben Gottesdiensten, Bibelarbeit und Kulturveranstaltungen soll es auch zahlreiche Diskussionsforen geben: Themen wie die Zukunft der Kirche, Ehrenamt, Sterbehilfe und vieles mehr werden dabei aufgegriffen. Die Fürther Kirche St. Michael verwandelt sich an einem Tag in eine Kinderkathedrale. Pfarrerin Stefanie Schardien ist begeistert vom Engagement der vielen Ehrenamtlichen, die den Kirchentag mitorganisieren. "Vermutlich wird die ganze Kirche ein riesiges Erlebnis- und Erfahrungsfeld, wo die Kinder von einem Tor zum anderen wandern und da in unterschiedlicher Weise in ihrem Glauben angesprochen werden", so die Pfarrerin.

Zahlreiche Helfer werden noch gesucht

Bis Juni muss noch viel für den Evangelischen Kirchtag organisiert werden. Unter anderem fehlen noch fast 5.000 Helfer. Die Ehrenamtlichen werden für Essensausgaben, Kurierfahrten oder den Ordnungsdienst während des Festivals gesucht. Nach 1979 findet der Evangelische Kirchentag zum zweiten Mal in Nürnberg statt. Das Glaubensfest steht unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit". Fünf Tage lang soll der Kirchentag Menschen zusammenbringen, die sich im Glauben stärken und sich über aktuelle Themen und Debatten austauschen wollen.