Einschulung: Wenn das Geld für Schulsachen knapp ist

Nagelneue Schulranzen, prall gefüllte Schultüten oder das angesagteste Federmäppchen - für viele Erstklässler ist das selbstverständlich am ersten Schultag. Kinder aus bedürftigen Familien können davon nur träumen. Ihre Eltern sind schon froh, wenn sie sich Hefte, Stifte und ein ordentliches Pausenbrot leisten können.

Damit auch ihre Kleinen einen schönen ersten Schultag haben, können sich arme Familien zur Einschulung ihrer Kinder an verschiedene Initiativen wenden, die sie mit Unterrichtsmaterial unterstützen. In München beispielsweise gibt es "Bunte Münchner Kindl" und die "Diakonia" der Inneren Mission. In deren Kleiderkammern werden kostenlos neue Hefte und Stifte, Malkästen, Schnellhefter und sonstige Schulsachen verteilt, die Firmen und Privatleute gespendet haben.

Kinder sollen sich nicht am ersten Schultag benachteiligt fühlen

Das Geld, das bedürftige Familien vom Amt bekommen, reicht oft nicht für alle nötigen Ausgaben. Auch wenn der Zuschuss zuletzt erhöht wurde: Über das "Bildungs- und Teilhabepaket" gibt es seit ersten August 150 Euro für den Schulbedarf. Zuvor waren es 100 Euro, die vergangenes Jahr allein in München an etwa 16.000 Schulkinder ausbezahlt wurden. Die Stadt legt noch einmal 150 Euro drauf, wenn die betreffenden Kinder eingeschult werden oder in eine weiterführende Schule wechseln.

So spenden Sie richtig und so empfangen Sie Hilfe in München

Diakonia

Hat durchgehend zum Spenden geöffnet, es gibt kein "Enddatum".

Wenn etwas gebraucht wird: hier Termin ausmachen und das Dokument als Nachweis für Bedürftigkeit mitbringen.

Bunte Münchner Kindl

Spenden kann man auch hier immer.

Ausgabe: Man braucht keinen Bescheid. Lehrkräfte füllen mit den Eltern ein Formular aus, das später im Schulsekretariat abgestempelt wird. Damit ist die Bedürftigkeit nachgewiesen. Lehrer fügen die benötigte Materialliste bei. Dann wird der Bedarf an Schulsachen an die Schule geschickt, die dem Kind die Schulsachen weitergeben.

Schultüten-Notruf: Am ersten Schultag wird die private Handynummer der Leiterin, Petra Reiter, an alle Schulen gesendet. Wenn die Lehrer ein Kind ohne Schultüte sehen, rufen sie dort an. Frau Reiter hat in jedem Bezirk Freiwillige, die eine Tüte zusammenstellen oder schon fertig haben. Die Tüte wird noch einmal von Mitarbeitern der Stiftung kontrolliert, dann bringt der Freiwillige die Tüte zur Schulaula und das Kind bekommt die Tüte überreicht.

"Aktion Aufwind" in Rosenheim verschenkt gefüllte Schulranzen

In Stadt und Landkreis Rosenheim hilft seit Jahren die "Aktion Aufwind" benachteiligten Kindern. 49 Schulranzen hat die Organisation in diesem Jahr an sozial schwächer gestellte Familien verschenkt – mit sämtlichem Zubehör – Federmäppchen, Stiften, Turnbeutel und Brotzeitbox. Insgesamt gibt es die "Aktion Aufwind" schon seit sechs Jahren.

Die "Aktion Aufwind" ist ein Hilfsprojekt der "Sparkassenstiftungen Zukunft" für die Stadt und für den Landkreis Rosenheim. Damit die konkrete Hilfe möglichst viele Kinder erreicht, arbeitet die "Aktion Aufwind" eng mit den Tafeln in der Region und der "Rosenheimer Aktion für das Leben" zusammen.

Wer im nächsten Herbst eine Schulranzen-Grundausstattung benötigt, kann entweder bei der Tafel oder im Rosenheimer Landratsamt, wo die "Rosenheimer Aktion für das Leben" sitzt, einen Antrag stellen und die Sachen später dort abholen.