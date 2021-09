Einschulung in Oberfranken: Jetzt beginnt der Ernst des Lebens

In Oberfranken beginnt für 8.765 Erstklässler der Ernst des Lebens. Damit werden in diesem Jahr 434 Schüler mehr eingeschult als im Vorjahr.

Die Zahl der Grundschüler in Oberfranken steigt auf über 34.000. In den Mittelschulen sinkt die Zahl wegen Übertritten in den Jahrgangsstufen fünf bis sieben dagegen leicht auf knapp 15.300. Zählt man die Schüler an Förder- und Berufsschulen hinzu, starten fast 82.000 junge Menschen in das neue Schuljahr - es ist das dritte von der Corona-Pandemie geprägte.

Präsenzunterricht dank Tests, Ampeln und Luftfilter

Der Unterricht soll möglichst dauerhaft in den Klassenräumen statt vor den Bildschirmen zuhause stattfinden, heißt es aus der Regierung. Neben regelmäßigem Lüften, Masken und Coronatests sollen unter anderem CO2-Ampeln und Luftfilteranlagen dafür sorgen, dass das gelingt. Für den Erwerb der Ampeln hätten die oberfränkischen Schulaufwandsträger rund 800.000 Euro erhalten, heißt es von der Regierung von Oberfranken - für den Kauf von Luftreinigungsgeräten gar rund 2,5 Millionen.

Luftfilteranlagen für 887 Klassenzimmer

Bisher seien bei der Regierung von Oberfranken 35 Anträge auf Förderung von Luftreinigungsanlagen für 887 Klassenzimmer und Fachräume in oberfränkischen Schulen eingegangen. In einigen Kommunen wird auf die Luftfilteranlagen aber noch gewartet. Unter anderem die Stadt Hof hatte die Staatsregierung für ihr Vorgehen in Sachen Luftfilter zuletzt deutlich kritisiert.