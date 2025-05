Einschränkungen: Bahnstrecke Regensburg - Weiden wird saniert

Die Deutsche Bahn (DB) saniert ab Juni die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Weiden. Deshalb müssen Passagiere und Pendler bis in den Herbst wohl mit Einschränkungen und Ausfällen rechnen. Laut einer Mitteilung der Bahn will man durch die Bauarbeiten die Qualität des Zugverkehrs und die Pünktlichkeit auf dieser Strecke verbessern.

Sanierung erfolgt in Abschnitten

Die Sanierung erfolgt in mehreren Abschnitten: Zunächst wird vom 15. Juni bis 22. August der Oberbau auf der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Schwandorf erneuert. Dies umfasst Weichen, Schienen, Schwellen, Schotterbettung, Befestigungs- und Gleisschaltmittel, Bodenaustausch sowie Bahnübergänge.

Anschließend saniert die DB vom 23. August bis 14. September den Streckenabschnitt Irrenlohe - Weiden und vom 26. September bis 10. Oktober den Abschnitt zwischen Schwandorf und Schwarzenfeld.

Vom 10. Oktober bis 31. Oktober werden dann die Weichen im Hauptbahnhof Regensburg Richtung Betriebsbahnhof Regensburg Walhallastraße erneuert.

Arbeiten sind nur bei Vollsperrung der Strecke möglich

Um die streckenübergreifenden Einschränkungen möglichst gering zu halten, werden die Baumaßnahmen im Bahnhof Regensburg gebündelt durchgeführt, heißt es von der Bahn. Denn die Arbeiten an der Infrastruktur sind nur bei Vollsperrung des jeweiligen Streckenabschnitts möglich.

Vom 15. Juni bis 22. August fahren Express- und Schnellbuslinien zwischen Regensburg und Schwandorf. Reisende sollten sich immer vorab informieren.

Sonderbusse zur Landesgartenschau in Furth im Wald

Während der Komplettsperrung der Bahnstrecke Regensburg – Schwandorf vom 15. Juni bis 22. August 2025 werden Expressbusse zwischen Regensburg Hauptbahnhof und dem Gelände der Landesgartenschau in Furth im Wald verkehren. Dieser Busservice ohne Zwischenhalte ergänzt den regulären Schienenersatzverkehr entlang der gesperrten Bahnstrecke.

Die Strecke Regensburg - Weiden spielt laut DB eine zentrale Rolle im Schienenverkehr in der Oberpfalz. Sie ist eine wichtige Verkehrsader für viele Schüler, Studenten und Berufspendler in der Region. Darüber hinaus ist sie Teil der Nord-Süd-Route, die von den Seehäfen bis in die Alpen führt.