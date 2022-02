Einsatzort Corona-Demo: Polizisten unter seelischem Druck

"Die letzte Demo hat mich mehr belastet, als ich gedacht habe und das würde ich mir einfach ein bisschen von der Seele reden wollen": Diesen oder ähnliche Sätze hört Landespolizeidekan Andreas Simbeck in letzter Zeit häufiger. Der ranghöchste katholische Polizeiseelsorger in Bayern ist Ansprechpartner für alle Polizistinnen und Polizisten in München, deren Einsatz sie an ihre Grenzen bringt.

Risiko: Einsatz bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Ein Risiko, das auch und gerade der Einsatz bei Versammlungen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit sich bringt, sagt Andreas Simbeck: "Teilweise sind sie geschockt, wütend, aufgebracht, dass sie während so einer Corona-anlassbezogenen Demonstration unter Umständen umgerannt werden, blöd angemacht werden, dass sie sozusagen jetzt den Kopf hinhalten müssen, obwohl sie ja für Ordnung und Sicherheit stehen."

Polizeioberkommissar Daniel von den Stemmen kennt die inzwischen regelmäßigen Versammlungen in München aus eigenem Erleben. Der 35-Jährige ist immer mal wieder Zugführer der Einsatzkräfte, die bei den Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort sind.

Vorwurf: Polizei als verlängerter Arm der Regierung

Zwar seien die wenigsten Teilnehmenden im eigentlichen Sinn Gegner der Polizei. In den Augen mancher Versammelter gilt die Polizei aber als verlängerter Arm der Regierung. Und die ist eben für jene Corona-Maßnahmen verantwortlich, gegen sie auf die Straße gehen. Entsprechend bekämen zuweilen auch die Einsatzkräfte - die vor Ort gerade greifbar sind - den Unmut der Versammelten zu spüren, sagt Daniel von den Stemmen.

"Es kann natürlich vorkommen, dass sich das Ganze zuspitzt und dass jemand angespuckt wird." Polizeioberkommissar Daniel von den Stemmen

Dazu etwa der Kommentar: "Jetzt hast du auch Corona." Und das, obwohl die Polizei auch und gerade dafür da sei, die Versammlungsteilnehmer zu schützen. Diese Einsätze der Polizei seien eine klare Mehrbelastung, sagt von den Stemmen: "Da ist schon eine gewisse Monotonie spürbar. Und immer wieder dieselben gearteten Sprüche zu hören - das ist äußerst unschön!"

Polizeiseelsorger helfen, Einsätze zu verarbeiten

Um diese Erfahrungen vor Ort zu verarbeiten - dafür ist Polizeiseelsorger Andreas Simbach da. Er lasse die Leute erzählen, was sie wütend, traurig, hilflos gemacht habe, und versuche den Fokus auf positive Einsätze zu lenken, so der Seelsorger. "Die Erinnerung, dass sie auch Gutes, Sinnvolles getan haben, mit einem positiven Gegenüber zu tun hatten - das hilft auch über diese Durststrecken hinweg."

Das helfe den Einsatzkräften, die Motivation an ihrem Beruf nicht zu verlieren.