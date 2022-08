Einsatzkräfte verhindern Waldbrand in Forchheim - Tiere verendet

Im Forchheimer Ortsteil Kersbach ist in der Nacht auf Montag eine Scheune in einem Waldstück abgebrannt. Die Flammen waren bereits auf erste umliegende Bäume übergegriffen, die Feuerwehr konnte einen Waldbrand gerade noch verhindern.

180 Einsatzkräfte verhindern Waldbrand

Wie die Polizei berichtet, waren die Einsatzkräfte am späten Abend zu einem Brand am Ortsrand des Ortsteils Kersbach gerufen worden. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei waren vor Ort. Diesen gelang es, ein Übergreifen der Flammen und somit einen Waldbrand zu verhindern.

Landwirte stellen Wasser in Güllefässern bereit

Rund ein Dutzend Landwirte aus der Umgebung beförderten mithilfe von Güllefässern Wasser vom nächstgelegenen Hydranten zur Einsatzstelle. Die Feuerwehr rechnet damit, dass so rund 90.000 Liter Löschwasser bereitgestellt wurden. Die Hilfe der Landwirte sei ein "unschätzbarer Vorteil" für die Helfer vor Ort gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr. Unterdessen habe eine private Drohne zunächst den Start einer Drohne der Feuerwehr behindert, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Erst am Freitagnachmittag hatte die bei einem Brand in Kirchenlamitz im Landkreis Hof die Bergwacht mit Quads Löschwasser zur Verfügung gestellt.

Geflügel stirbt in Hühnerstall

In der abgebrannten Scheune befand sich unter anderem ein Stall für Geflügel. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. Wie viele Hühner bei dem Brand verendeten, kann die Polizei auf Nachfrage des BR noch nicht sagen. Auch viele landwirtschaftliche Fahrzeuge seien zerstört worden, Menschen wurden nicht verletzt.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Montagmorgen. Die Staatsstraße im Bereich des Brandortes ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus, die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.